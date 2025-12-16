Sabés (PSOE) dice que "Azcón provoca que los aragoneses esperen hasta un mes para tener cita con el médico de cabecera"

El portavoz parlamentario del PSOE Aragón, Fernando Sabés. - PSOE.

ZARAGOZA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, ha invitado este martes a cualquier ciudadano de Zaragoza a mirar su aplicación del Salud informa y constatar que con un poco de suerte "tendrá cita con su médico a comienzos de año". Ha afirmado que el presidente del Ejecutivo, Jorge Azcón, "provoca que los aragoneses esperen hasta un mes para tener cita con su médico de cabecera".

"Esta es la consecuencia de la política de recortes y privatizadora de Azcón, un presidente anuncio y que solo promete, pero que no conoce las necesidades de los aragoneses porque ni pisa la calle ni escucha a la ciudadanía", ha dicho.

"Azcón es más de sala vip", ha añadido Sabés. El portavoz socialista ha dicho que Azcón "sigue estando más pendiente de los anuncios y del postureo, como sigue haciendo hoy, que en gestionar las necesidades de los aragoneses".

"El Aragón real sufre los recortes de Azcón, que es el mismo modelo del PP allá donde gobierna", ha añadido en rueda de prensa desde las Cortes de Aragón.

Sabés ha argumentado que el deterioro de los servicios públicos es muy notable en educación y en sanidad públicas. "Pero claro, él no conoce esta realidad porque prefiere lo privado", ha asegurado.

Ha recordado que las personas que acuden a urgencias tienen que esperar en muchos casos hasta ocho horas para ser atendidos; o cuatro días de espera para una cama en un hospital", ha dicho. El portavoz socialista ha argumentado que la educación pública también padece la privatización de Azcón con los conciertos anunciados para el bachillerato o para el tramo 0-3 años.