Sabés (PSOE): "Los pilares del estado de bienestar se quiebran por la incapacidad para la gestión de Jorge Azcón"

Sabés, en la reunión con el nuevo secretario territorial de UGT en la provincia de Huesca, José Antonio Alentá, así como con los responsables de las áreas de Sanidad, Ana Lasierra, y DGA, Juan Miñana.

HUESCA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE Alto Aragón y cabeza de lista del PSOE a las elecciones del 8F, Fernando Sabés, ha responsabilizado al presidente Jorge Azcón de la "quiebra de los pilares del estado del bienestar por su "incapacidad para la gestión".

Sabés ha hecho estas declaraciones durante la reunión mantenida este lunes con el nuevo secretario territorial de UGT en la provincia de Huesca, José Antonio Alentá, así como con los responsables de las áreas de Sanidad, Ana Lasierra, y DGA, Juan Miñana. Un encuentro que se enmarca en las reuniones que a lo largo del año mantiene el secretario general de los socialistas altoaragoneses con diferentes representantes de la sociedad altoaragonesa.

"Los profesionales sufren las consecuencias de un ejecutivo autonómico que ha priorizado a la privada, dejando a lo público en la peor situación de los últimos años pese a contar con el mayor presupuesto de la historia" ha señalado Sabés.

Alentá como Lasierra y Miñana han repasado la situación sanitaria y educativa, así como de los servicios sociales.

"El deterioro y retroceso que se ha sufrido en estos dos años y medio es innegable. Azcón ha sido incapaz de hacer nada. Al contrario: faltan docentes, faltan médicos, falta personal en centros asistenciales y cada día la privada recibe más financiación, más derivaciones y más alfombra roja".

Un encuentro en el que tanto Sabés como Alentá han mostrado su preocupación también por la situación de la vivienda, especialmente en zonas rurales.

"Hay trabajadores viviendo en caravanas porque no pueden hacer frente al coste del alquiler o la compra de una vivienda", ha lamentado.

Para Sabés, "Jorge Azcón ha mirado para otro lado con este asunto, le hemos pedido en reiteradas ocasiones, tanto desde las Cortes de Aragón como desde el territorio, que aplique la Ley de Vivienda. Allí donde se está aplicando, los precios están bajando. Las zonas turísticas, como también las que no lo son, precisan trabajadores, pero estos no llegarán nunca si no pueden pagar el coste de un hogar. Es preciso generar las condiciones necesarias no sólo para que vengan, sino para que se queden y decidan emprender aquí sus proyectos de vida".

Sabés y Alentá se han emplazado a una nueva reunión en los próximos meses "para valorar avances, no queremos pensar en retrocesos, y seguir trabajando juntos para impulsar acuerdos que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes del Alto Aragón".