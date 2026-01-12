Sabés (PSOE) recuerda a Azcón que "las inauguraciones están prohibidas" en periodo electoral

Archivo - El portavoz del PSOE Aragón, Fernando Sabés, cabeza de lista por Huesca en las elecciones del 8F. - PSOE. - Archivo

ZARAGOZA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSOE Aragón, Fernando Sabés, ha afirmado este lunes que "las inauguraciones están prohibidas" en periodo electoral, en alusión a la cancelación, por acuerdo de la Junta Electoral, de un acto en el nuevo Hospital de Alcañiz esta mañana.

En rueda de prensa, Sabés ha pedido que si la Junta Electoral cancela una vez más una inauguración del Gobierno autonómico de Jorge Azcón imponga sanciones económicas al PP y al jefe del Ejecutivo.

Ha señalado que "Azcón ha creado una marca propia, la de mentir para tapar su nefasta gestión de los servicios públicos". "Los aragoneses no nos sentimos identificados", ha aseverado.

La Junta Electoral "ha puesto en su sitio" a Azcón ante esta "nueva tomadura de pelo", ha continuado Sabés, manifestando que "Azcón y su Gobierno se saltan continuamente la norma" y que el presidente de la Comunidad "interpreta que Aragón se debe gestionar como si fuera su cortijo".

El Gobierno de Azcón "es insumiso con toda la legislación vigente" en este periodo electoral, ha opinado Fernando Sabés, quien ha criticado "el talante poco democrático del PP Aragón y de Azcón", tildando de "intolerable" que la Junta Electoral haya tenido que cancelar "actos que visten como institucioniales, pero en los que realizan anuncios e inauguraciones e intentan engañar a la ciudadanía tras dos años sin hacer prácticamente nada".

"Exigimos a Azcón que cumpla la ley, que sea democrático y plantee una campaña honesta", ha enfatizado el portavoz socialista, quien ha calificado a Jorge Azcón de "tramposo" y le ha acusado de mentir "continuamente" porque "lo que no ha hecho en dos años y medio pretende proyectarlo a la opinión pública como si lo hubiera hecho".

Para Sabés, "Azcón llegó a la Presidencia de la DGA a base de mentiras y difamacones, y a partir del 8 de febrero se irá con sus mentiras porque los aragoneses no las toleran".