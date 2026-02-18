Sabiñánigo será "referente nacional del ciclismo" con la celebración de los campeonatos nacionales de 2026 a 2028

Presentación del acuerdo entre la RFEC y el C.C. Edelweiss para la organización de Campeonatos de España de 2026 a 2028. - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Deporte del Gobierno de Aragón, Cristina García, ha subrayado este miércoles que el acuerdo para la celebración de los Campeonatos de España de 2026 a 2028 consolida a Sabiñánigo y a la provincia de Huesca "como referente nacional del ciclismo".

García ha asistido a la presentación del convenio de colaboración suscrito por la Real Federación Española de Ciclismo y el Club Ciclista Edelweiss, por el que el club oscense, popularmente conocido por ser impulsor de la marcha Quebrantahuesos, organizará junto a la RFEC en 2026 y 2028 el Campeonato de España de Ciclismo en Carretera Élite, Sub23 y Júnior, y en 2027 el Campeonato de España de BTT XCO.

"El Campeonato de España no es solo un referente deportivo, sino que pone a la provincia de Huesca en el punto de mira del ciclismo internacional", ha considerado Cristina García. El Ejecutivo autonómico desea "consolidar a la provincia de Huesca y a Aragón como referente en turismo deportivo", ha manifestado.

CICLISMO EN CARRETERA EN SABIÑÁNIGO

Gracias al acuerdo entre la Real Federación Española de Ciclismo y el Club Ciclista Edelweiss, la localidad de Sabiñánigo acogerá el Campeonato de España de ciclismo en carretera del 25 al 28 de junio.

La cita reúne cada año a las grandes estrellas del ciclismo nacional, una prueba en la que además emergen los nuevos talentos de la categoría júnior.

Ciclistas como Iván Romeo, Sara Martín o Benjamín Noval tendrán la oportunidad en Sabiñánigo de defender sus títulos de campeones de España en un exigente recorrido.

En este acto, el presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Isaac Claver, ha destacado también la importancia del acuerdo: "Estoy convencido de que esta apuesta es ganadora. Las instituciones implicadas pedaleamos en la misma dirección y la confianza depositada por la Real Federación Española de Ciclismo la vamos a devolver con esfuerzo, compromiso y coraje para que estos Campeonatos sean referencia".

Por su parte, la alcaldesa de Sabiñánigo, Berta Fernández Pueyo, ha asegurado que "hablar de ciclismo es hablar del deporte más importante" en el municipio, por lo que acoger estos campeonatos les "llena de orgullo".

"Nos va a permitir promocionarnos como municipio a través de su entorno y también realizar una importante cohesión social, ya que toda la gente de Sabiñánigo se sentirá vinculada al ciclismo, gracias a la labor de las instituciones involucradas", ha ahondado.

UN TERRITORIO VINCULADO AL CICLISMO

El presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, José Vicioso Soto, ha sostenido que "esta alianza es muy importante para la Federación"

"No podíamos dejar pasar esta oportunidad de organizar los Campeonatos junto a un club con la trayectoria de Edelweiss, y de disfrutar de un territorio tan vinculado al ciclismo como la provincia de Huesca", ha remarcado Soto, antes de agradecer a todas las instituciones implicadas "su apoyo y su compromiso".

Por último, el presidente del Club Ciclista Edelweiss, Fernando Escartín, ha señalado que "será un orgullo organizar los nacionales de ruta y contrarreloj en el 26 y el 28 y en el 27 el nacional de XCO.

"Vamos a intentar ofrecerle a los ciclistas y acompañantes los mejores campeonatos posibles; es una oportunidad fantástica para la provincia y ojalá podamos hacer muchos acuerdos así en el futuro", ha concluido.