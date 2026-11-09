La Sala de Gobierno del TSJA expresa su preocupación por el posible hostigamiento a la juez Biedma

Archivo - El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Juan José Carbonero Redondo. - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha manifestado este lunes su profunda preocupación ante las informaciones conocidas sobre posibles actuaciones de hostigamiento, seguimiento o intimidación que habrían afectado a la magistrada Beatriz Biedma y a su entorno.

Sin prejuzgar hechos ni responsabilidades que corresponde determinar exclusivamente a los Tribunales, esta Sala de Gobierno quiere trasladar a la magistrada su respaldo, han señalado en una nota de prensa.

"Ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, presión o la intimidación. La independencia judicial no constituye un privilegio de quienes juzgan sino una garantía de todos los ciudadanos. Es manifestación de la democracia y del Estado de Derecho".