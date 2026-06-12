Las salas de música reivindican la próxima semana en Zaragoza su papel en la industria cultural en su congreso nacional

La consejera municipal de Cultura, Sara Fernández; el presidente de Aragón en Vivo, Javier Benito; el presidente de Acces, Isaac Vivero, y el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La capital aragonesa acogerá, del 15 al 18 de junio, el Congreso Estatal de la Asociación Cultural Coordinadora Estatal de Salas Privadas de Música en Directo (Acces), que servirá como espacio de reflexión y para reivindicar el papel que tienen las salas de música en las industrias culturales.

"Somos industria, generamos economía y un turismo cultural que es importante", ha remarcado el presidente de Aragón en Vivo --entidad que aglutina las salas de música de la Comunidad--, Javier Benito, quien ha añadido que estos espacios son los que promueven la cultura a lo largo de todo el año y no sólo en los momentos puntuales en los que se celebran grandes eventos.

En una rueda de prensa celebrada en la sala Rock & Blues de Zaragoza, el presidente de Acces, Isaac Vivero, ha destacado que "todos los artistas que llenan grandes recintos han empezado en escenarios como este", que componen "un ecosistema muy diverso", con un aforo medio de unas 200 personas, pero con una variedad "enorme".

Acces aglutina unas 300 salas de las 17 comunidades autónomas y de la ciudad de Ceuta, y es cofundadora, junto con su homóloga francesa, de la asociación europea de salas, que estará presente en el congreso, que incluirá paneles internacionales.

El programa combinará sesiones profesionales para miembros de Acces, espacios de reflexión abiertos al público y una ruta con 'showcases' por las salas zaragozanas, con el objetivo de mostrar el papel esencial de la música en vivo y de los espacios que la sostienen durante todo el año. Casi todos los actos serán de acceso libre previa descarga de invitación en la página web de la asociación.

Las actividades previstas se celebrarán en el Museo Pablo Serrano y en el Auditorio de Zaragoza, así como en diversas salas pertenecientes a Aragón en Vivo.

Se abordarán cuestiones clave para el presente y el futuro del sector, como los incentivos fiscales en cultura, los modelos de convivencia entre salas, ciudadanía e instituciones, la relación entre festivales y salas de conciertos, la redistribución económica, el 'ticketing', los derechos de autor, la internacionalización, la presencia de mujeres en la industria musical, la renovación de públicos, las nuevas tendencias musicales, la comunicación digital y los procesos de grabación, producción, fabricación, distribución y edición musical.

TALENTO Y PROFESIONALES DEL SECTOR

El evento contará con la participación de artistas como Cuti, Lorena Álvarez, Elem, Eva McBel, Fresquito y Mango, Ester Vallejo e Ixeya, junto a profesionales vinculados a la gestión cultural, la promoción musical, las salas, los festivales, la producción, la comunicación y la industria discográfica.

Entre ellos figuran Gema Sánchez, Carmen Zapata, Paco López, Nacho Royo, Javier Monsalve, Mark Davyd, Soco Collado, Tali Carreto, Esther Jodar, Luis J. Menéndez, Paco Loco e Ibai Machín. Además, participarán como moderadores periodistas y profesionales de la comunicación con Pablo Ferrer, Juan Carlos Garza, Daniel Montserrat, Gonzalo de la Figuera, Alberto Guardiola y Geraldine Hill.

Las 18 salas asociadas a Aragón en Vivo, 16 de ellas ubicadas en la ciudad de Zaragoza, mantendrán su programación habitual durante toda la semana, celebrando alrededor de una veintena de conciertos, además de los 'showcases'.

Este congreso está organizado por Aragón en Vivo y Acces, con el patrocinio del Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, y la colaboración de la Sociedad General de Autores (SGAE), Ambar, Pelícano, AIE, Eventim, MIM y el Ministerio de Cultura, con 'Heraldo de Aragón' como 'media partner'.

APOYO DE AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO DE ARAGÓN

Desde el Consistorio, la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, ha incidido en la importancia de emprender estas iniciativas "de la mano", porque las salas de música son "una parte fundamental del ecosistema de la música en vivo", además de ser "el germen" de grupos musicales que "el día de mañana serán muy grandes", aunque siempre "les sigue encantando" tocar en estos espacios más íntimos.

Asimismo, Fernández ha destacado que se trata de un sector diferente, ya que sus profesionales son a la vez hosteleros y programadores, circunstancias que no se dan en otras industrias culturales.

Por su parte, el director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha reivindicado que los aragoneses son "hospitalarios, emprendedores y modernos", y que la cultura regional "vive un momento excepcional", también en el ámbito musical, en el que el papel de las salas es "imprescindible".

Ha defendido que lo que sucede en las salas de música "no es un fenómeno aislado" y ha apostado por fomentar la colaboración público-privada en el sector.

Por último, ha hecho referencia al documental 'El camino más largo', que acompaña al cantautor zaragozano Enrique Bunbury cuando decidió cambiar los grandes escenarios por una gran gira acústica en pequeños locales de Estados Unidos. En la cinta, se menciona que Bunbury "lo ha conseguido todo y lo ha conseguido siendo de Zaragoza".

En este sentido, Olloqui ha asegurado que, en la escena musical del siglo XXI, Zaragoza "es un fenómeno homologable al Liverpool --ciudad de origen de Los Beatles-- de los años 60".

APOYO AL SECTOR DE LA MÚSICA

Por otro lado, el Ayuntamiento de Zaragoza ha señalado que, además de financiar este encuentro, mantiene convenios de colaboración con Aragón en Vivo para impulsar la música en directo y la programación cultural, dotados con 100.000 euros. Esta cifra tiene como objetivo apoyar la producción, la difusión de los artistas locales y el mantenimiento de las salas de conciertos en la capital.

De hecho, este fin de semana se celebra el ciclo Música al Raso, con las actuaciones de Raphie Choo, Maria Arnal o Nortec: Bostich + Fussible, mientras que en los próximos meses se celebrarán conciertos de artistas como Bryan Adams, Myke Towers, Romeo Santos y Prince Royce o Leiva, además de grandes festivales como el Vive Latino o Inverfest Zaragoza.