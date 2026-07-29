Deoleo multiplica por más de 11 su beneficio en el primer semestre tras la devolución de aranceles de EEUU

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Deoleo, propietaria de marcas de aceite oliva como Hojiblanca o Carbonell, ha registrado un beneficio neto de 19,41 millones de euros durante el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento del 1.047% con respecto a los 1,69 millones de euros obtenidos en el mismo periodo del año anterior, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la multinacional española ha precisado que estos resultados se han visto impulsados principalmente por el efecto positivo de la devolución de los aranceles impuestos en Estados Unidos bajo la normativa IEEPA -anulados por el Tribunal Supremo de dicho país-, que aportaron 13 millones de euros (seis millones de euros corresponden a 2025 y siete millones a 2026) al resultado neto, así como por la resolución favorable de un litigio fiscal en España por sobreimposición, con un impacto positivo de 6 millones de euros.

El importe neto de la cifra de negocios se ha situado en los 393,21 millones de euros entre enero y junio, lo que representa una caída del 8,66% respecto a los 430,53 millones ingresados en el primer semestre del ejercicio precedente, debido a un menor volumen vendido (-2,9%, hasta los 76,8 millones de litros) por la ralentización del consumo en los mercados maduros de España e Italia.

Deoleo ha destacado que su diversificación geográfica les ha permitido lograr un crecimiento global en márgenes, gracias al buen desempeño en países de alta rentabilidad y estratégicos como los del Norte de Europa, Estados Unidos, India, donde han abierto 10.000 nuevos puntos de venta, y Sudeste asiático.

A pesar de la caída en ventas, el resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo se ha disparado un 51,5%, hasta los 32,91 millones de euros, mientras que aumenta un 23% en términos comparables, impulsado por el crecimiento en mercados estratégicos.

En el plano financiero, el fabricante de Carbonell y Hojiblanca ha reducido su ratio de endeudamiento hasta las 1,4 veces al cierre del semestre, en comparación con las 1,7 veces registradas al término de 2025. La deuda financiera neta comparable se sitúa en 85,46 millones de euros a cierre de junio.

El consejero delegado de Deoleo, Cristóbal Valdés, se ha congratulado por los resultados alcanzados en el primer semestre que confirman "plenamente" las previsiones del grupo. "Este semestre nos ha permitido confirmar y validar de forma contundente nuestra hoja de ruta 'EVOO-lution', logrando un crecimiento sustancial en nuestra rentabilidad.

Hemos sabido leer el mercado y asegurar la rentabilidad, garantizando nuestro aprovisionamiento estratégico para el ejercicio. La compañía está hoy más fuerte y preparada para capitalizar las oportunidades que ofrecen los mercados de mayor valor", ha indicado.

"La excelente evolución mostrada por el negocio en estos últimos meses nos da la confianza necesaria para cerrar el ejercicio con crecimiento de las principales variables con respecto al año anterior. Vamos en la dirección correcta y nuestro rumbo está perfectamente alineado", ha subrayado.

Por otro lado, Valdés ha destacado que la campaña de aceite de oliva ha sido finalmente inferior a la anterior, con un descenso en torno al 5%, pero que los precios del aceite se han mantenido estables durante la mayor parte del semestre. "En junio hemos notado una tendencia a la baja, pero se ha confirmado una buena primavera que anticipa una próxima campaña superior a la actual", ha explicado.

Además, ha subrayado que gracias a la ejecución del Plan EVOO-lution se ha mejorado sustancialmente el coste de aprovisionamiento, garantizando la "calidad y la disponibilidad" de la materia prima hasta el cierre de la campaña.

Por su parte, el presidente de Deoleo, Ignacio Silva, ha celebrado que estos resultados son "reflejo de una gran disciplina financiera y del firme compromiso con la creación de valor a largo plazo".

"Reducir nuestra ratio de endeudamiento al tiempo que incrementamos nuestros beneficios nos otorga una posición de gran solidez. Estamos ejecutando nuestra hoja de ruta con rigor y los números demuestran que vamos en la dirección correcta para alcanzar nuestras ambiciones futuras", ha destacado.