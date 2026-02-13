Salazar (PSOE) pide a la alcaldesa de Huesca que aclare su posición respecto al proyecto del Centro de Emergencias

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huesca, Silvia Salazar, y el viceportavoz, José María Romance. - PSOE.

HUESCA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huesca, Silvia Salazar, ha pedido este viernes a la alcaldesa, Lorena Orduna, que "aclare la posición del equipo que lidera respecto al Centro de Emergencias".

"Si el proyecto era inviable, ¿por qué lo aprobaron la mitad de los concejales que hoy forman parte de su equipo de gobierno? ¿Por qué puso la alcaldesa la primera piedra en un día que calificó como 'histórico'? Cada vez que un proyecto suyo se trunca, culpa al PSOE".

Salazar ha aludido así a las últimas declaraciones de Orduna: "Ahora resulta que el proyecto para la construcción del Centro de Emergencias es inviable y que la culpa es del PSOE, pero fue votado a favor por el actual concejal de Urbanismo, Iván Rodríguez, así como otros ediles que formaban y forman parte del pleno, Gema Allué, José Miguel Veintemilla y Marta Escartín y Leopoldo Carranza".

La portavoz socialista ha recordado, además, "que el proyecto contó también con aportaciones de Bomberos y Policía Local, además del visto bueno de Urbanismo. Decir ahora que es un proyecto del partido socialista, es tener o muy poca memoria o muy malas intenciones".

"¿Por qué ahora la culpa es del anterior Gobierno socialista pero en su día la señora Orduna puso la primera piedra, en un día que calificó de 'histórico', de un proyecto que ahora considera inviable?", se ha preguntado el viceportavoz, José María Romance.

"Una mentira más, y ya no sabemos cuántas van, de la alcaldesa. Eso sí, no le duelen prendas de hacerse una foto en el inicio de esas obras, ni en las de la Residencia de Niños o el nuevo centro de salud Ramón y Cajal, proyectos que también comenzó el anterior Gobierno municipal del PSOE y que, como el centro de emergencias, son de la ciudad, no de un partido político".

Y ha continuado Romance planteando "proyectos supuestamente estratégicos del PP de la señora Orduna que han vendido a bombo y platillo y que aún no han podido iniciar", como la renaturalización del Isuela, la plataforma única en la Plaza de Navarra y calle del Parque, el Seminario, la plaza circular, la reforma de Martínez de Velasco, "o ese centro de salud que iba a sustituir al 'Santo Grial', que anunció en pleno la alcaldesa y del que, como en el caso del Centro de Emergencias y de otros muchos asuntos, no sabemos nada".