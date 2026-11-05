El Salud llega a un acuerdo con CESM y FASAMET para subir el precio de las guardias y mejorar la carrera profesional

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el consejero de Sanidad, Ángel Sanz, con los representantes de FASAMET, Leandro Catalán, y CESM, Mercedes Ortín. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, a través del Servicio Aragonés de Salud, y los sindicatos CESM y FASAMET han alcanzado un acuerdo para reforzar la atención al paciente y mejorar las condiciones profesionales del personal médico y facultativo. Se incrementará en tres años el pago de las guardias médicas y se creará el nivel 4 de la carrera profesional.

De esta forma se desconvoca la huelga sanitaria en Aragón, que estaba convocada en 2025 y que se inició por el conflicto con el Gobierno de España por el Estatuto Marco, y posteriormente, el 15 de mayo, se suspendió temporalmente.

Se implementará una mejora retributiva acumulativa sobre el valor de la hora de guardia del Servicio Aragonés de Salud hasta alcanzar un incremento global de 10 euros por hora de atención continuada en tres años: 4 euros en 2027, 3 en 2028 y otros 3 en 2029, con efectos económicos desde el 1 de enero de cada ejercicio.

El valor de la hora de guardia en festivo se incrementará también en la proporción correspondiente. Con este aumento las retribuciones de la atención continuada de los facultativos aragoneses se aproximan a las de otros servicios de salud y se reduce la diferencia entre el valor de la hora de guardia y el de la hora ordinaria de trabajo.

Además, en 2030 se revisarán estas cuantías tomando como referencia el valor de la hora de guardia de presencia física en día laborable vigente a 31 de diciembre de 2029 en las cinco comunidades autónomas peninsulares con las retribuciones más elevadas por este concepto.

Si las cuantías de Aragón se situaran por debajo de la media de esas comunidades, se aplicará el incremento necesario para situarlas dentro de las cinco mejores.

Además, las guardias de presencia física realizadas en el centro de adscripción una vez alcanzadas las 720 horas anuales de jornada complementaria se retribuirán con un incremento del 25% sobre el valor de la hora de atención continuada vigente en cada ejercicio.

Esta mejora se aplicará a las guardias efectuadas a partir del 1 de enero de 2027.

En materia de carrera profesional, el acuerdo hace efectivo el reconocimiento y la retribución del nivel IV para el personal licenciado sanitario que cumpla los requisitos establecidos, a partir del 1 de enero de 2027 y sin carácter retroactivo.

Su implantación económica será progresiva: se abonará el 40% en 2027, el 70% en 2028 y el 100% a partir de 2029, sobre unas cuantías que se actualizarán con los incrementos normativos hasta 2027. Con carácter excepcional, en el segundo trimestre de 2027 se realizará una convocatoria extraordinaria para el personal licenciado sanitario con más de 22 años de servicios prestados a 31 de diciembre de 2026, que podrá acceder al nivel IV sin necesidad de acreditar los criterios ordinarios de los factores de evaluación, con el mismo calendario de abono.

GRUPOS DE TRABAJO

El acuerdo incorpora también otras mejoras en la carrera profesional y prevé la constitución de tres grupos de trabajo. Uno de ellos analizará y propondrá medidas organizativas para mejorar la accesibilidad de la ciudadanía a la asistencia sanitaria, optimizar los recursos disponibles y contribuir a la reducción de los tiempos de espera, tanto en Atención Hospitalaria como en Atención Primaria.

Este grupo estudiará, entre otras cuestiones, la organización de la actividad asistencial, la distribución del tiempo de trabajo, la jornada vespertina y el incremento de la capacidad resolutiva de los centros, y abordará la demora superior a 72 horas en Atención Primaria, en cumplimiento del Acuerdo de 2023.

Los otros dos grupos analizarán el impacto que tendría reducir la edad de exención de la realización de guardias, con el objetivo de avanzar de forma progresiva en esa reducción, y la evolución futura del modelo de atención continuada en el Servicio Aragonés de Salud.

Para garantizar el desarrollo de las medidas se constituirá una Comisión de Seguimiento, integrada por representantes del Servicio Aragonés de Salud y de las organizaciones sindicales firmantes, que se reunirá cada seis meses o cuando lo solicite alguna de las partes.

IMPACTO DEL PRESUPUESTO EN LAS PRESTACIONES

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha señalado que "para que un sistema sanitario funcione tiene que tener el presupuesto necesario", apuntando que el 76% de los presupuestos autonómicos de 2027 se dedican a sanidad, educación y políticas sociales, con 3.162 millones de euros para el Departamento de Sanidad, "un presupuesto que nunca ha crecido tanto como este año en términos absolutos".

El presupuesto de Sanidad "tendrá un impacto en las prestaciones sanitarias que reciben los aragoneses", ha considerado Azcón, convencido de que "cuando se mejoran ostensiblemente las condiciones salariales de los facultativos la implicación, por el reconocimiento que ello significa, va a ser todavía mayor y los beneficiarios directos van a ser los aragoneses que necesiten acudir al sistema de salud de la Comunidad Autónoma".

"Cuidando a quien nos cuida lo que hacemos es mejorar nuestro sistema sanitario", ha continuado el jefe del Ejecutivo autonómico, recalcando que "invertir en los cimientos del sistema sanitario es retribuir a los sanitarios como se merecen".

"Este es un acuerdo sin precedentes, desde las transferencias sanitarias -en 2001-- nunca en la historia de la gestión aragonesa de la sanidad se había llegado a un acuerdo tan importante con los sindicatos médicos".

De esta forma, el acuerdo firmado este jueves "resuelve problemas que estaban enquistados desde hace muchísimos años" mientras el Gobierno de Aragón "también se está preocupando de resolver los problemas del futuro", con medidas como el incremento del número de plazas en las facultades de medicina o con las "inversiones históricas" en este área, en alusión expresa al nuevo Hospital 'Royo Villanova', en fase de proyecto, o los nuevos centros de salud.

El consejero de Sanidad, Ángel Sanz, ha explicado que el Departamento ha "escuchado" las reivindicaciones de los profesionales y ha reconocido la legitimidad de "muchas de sus demandas", al tiempo que ha trabajado para encontrar "un punto de encuentro asumible".

De esta manera "ponemos fin a la huelga convocada el 25 de noviembre de 2025 y transformamos la suspensión temporal de la huelga, acordada el pasado 15 de mayo, en una hoja de ruta plurianual para mejorar las condiciones del personal médico y facultativo y reforzar el sistema sanitario público aragonés".

Por su parte, el presidente de FASAMET en Aragón, Leandro Catalán, ha hecho hincapié en que las mejoras introducidas con la negociación permitirán a los médicos y facultativos aragoneses "equipararse" a sus compañeros de otras comunidades autónomas "y garantizar que no tengan que marcharse fuera de Aragón y mantener el talento que tenemos en nuestros centros sanitarios".

La secretaria general de CESM Aragón, Mercedes Ortín, ha apostado por "trabajar en un clima de paz social" en los grupos de trabajo que se van a crear para alcanzar "acuerdos grandes" porque "al final lo que queremos tanto los sindicatos como el Gobierno de Aragón es que nuestros ciudadanos aragoneses estén mejor y cada vez tengan mejores plazos de asistencia y que seamos capaces de dar una asistencia de calidad".