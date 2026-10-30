Samuel Vázquez (Vox) denuncia en Caspe "las consecuencias del descontrol fronterizo"

El portavoz de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez; la candidata al Congreso por Zaragoza, Carmen Rouco; y el portavoz en las Cortes de Aragón, Santiago Morón. - VOX

CASPE (ZARAGOZA), 30 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, ha denunciado desde Caspe, junto con la candidata al Congreso por Zaragoza, Carmen Rouco, y el candidato al Senado por Zaragoza, Germán Sanz, las consecuencias del "descontrol de las fronteras" y ha señalado al municipio como "ejemplo de la transformación social que está provocando la inmigración masiva".

"El descontrol de fronteras nos ha traído una cantidad ingente de personas que no ha venido a vivir con nosotros, sino que ha venido a vivir de nosotros. Y en no pocas ocasiones ha venido a vivir contra nosotros", ha advertido.

En este sentido, ha defendido la necesidad de recuperar un control fronterizo "férreo" que permita decidir cuántas personas entran en España, quiénes son y con qué intenciones, y ha asegurado que Vox no va a aceptar "una transformación de la cultura, de las dinámicas sociales, de toda la sociedad española, parecida a lo que se puede ver hoy por las calles de Caspe".

Asimismo, Vázquez ha recordado el asesinato de un joven español por parte, presuntamente, de un magrebí en el municipio el pasado mes de junio y ha denunciado que el debate público se centrara en la situación administrativa del presunto responsable, en lugar de "abordar las consecuencias de la delincuencia".

"A ese magrebí hay que echarlo, esté de manera legal o de manera ilegal. No le queremos aquí", ha afirmado, y ha exigido "la deportación urgente e inmediata de todos los inmigrantes que hayan venido aquí a delinquir".

El portavoz nacional de Seguridad de este partido ha reclamado la puesta en marcha de un proceso de repatriación de todos los inmigrantes en situación irregular y una revisión de las ayudas públicas destinadas a extranjeros, así como la deportación inmediata de aquellos que hayan cometido delitos, tengan o no permiso de residencia.

"No cabe nadie más en España, estamos absolutamente desbordados", ha sostenido. Asimismo, ha planteado estudiar cuántas personas están recibiendo prestaciones que "que no llegan a los españoles", y ha reivindicado el esfuerzo de las generaciones anteriores que construyeron el país. "Vox será siempre escudo de civilización", ha concluido.

Vázquez ha denunciado que "desde la llegada de Sánchez al Gobierno de España, en Aragón se han triplicado las agresiones sexuales y se han duplicado los homicidios intentados". Ha matizado que "si una UVI móvil te salva la vida, eso no mejora el crimen", por lo que "hay que hablar de homicidios intentados, no sólo los consumados".

"Basta darse un paseo por Caspe y hablar con los vecinos para entender cómo ha cambiado esto", ha añadido. El portavoz nacional de Seguridad de Vox ha concluido señalando que "esto es reversible y estamos a tiempo", dado que "el mundo que heredamos de nuestros abuelos es el ideal para que vivan nuestros hijos". "Tenemos la obligación moral de conservar Occidente tal y como lo recibimos", ha resumido.