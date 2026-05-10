San Esteban de Litera se prepara para la III Concentración de Vehículos Clásicos

Imagen de la pasada edición de la Concentración de Vehículos Clásicos. - AYUNTAMIENTO

SAN ESTEBAN DE LITERA (HUESCA), 10 (EUROPA PRESS)

El municipio de San Esteban de Litera volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes del motor clásico con la celebración de la III Concentración de Vehículos Clásicos Santistebe, que tendrá lugar el próximo domingo 31 de mayo de 2026 a partir de las 09.30 horas.

La cita, organizada por el Club Clásicos Santistebe junto al Ayuntamiento de San Esteban de Litera y el Club Clásicos Hospitalet, reunirá vehículos históricos y aficionados llegados de distintos puntos de la provincia y comunidades cercanas en una jornada pensada para disfrutar del automovilismo clásico y del ambiente de convivencia entre participantes y visitantes.

El encuentro arrancará en el recinto de pádel, junto al campo de fútbol, desde donde partirá una ruta por las calles del municipio. Posteriormente, los vehículos quedarán expuestos en el Parque El Prado, donde el público podrá contemplar de cerca coches y motocicletas clásicas mientras disfruta de un almuerzo popular y música a cargo de un DJ que ambientará la exposición.

La programación continuará con la entrega de premios organizada por el club anfitrión y concluirá con una comida de hermandad en el Restaurante El Prado.

El presidente del Club Clásicos Santistebe, Eloy Alonso, ha destacado "la gran acogida que ha tenido esta concentración en sus anteriores ediciones, consolidándose como una jornada muy especial tanto para participantes como para vecinos y visitantes". Alonso ha subrayado además "el ambiente familiar y de compañerismo que se genera durante toda la mañana, algo que anima cada año a seguir trabajando para que el evento continúe creciendo".

Por su parte, el alcalde de San Esteban de Litera, Fernando Sabés, agradeció a voluntarios y patrocinadores que hacen posible la celebración de esta tercera edición "que estamos convencidos que nos volverá a hacer pasar una muy buena mañana en el entorno del parque municipal de El Prado".

La inscripción será obligatoria para los participantes y podrá realizarse hasta el 24 de mayo. A partir de esa fecha no se admitirán nuevas inscripciones, aunque sí se permitirá la exposición de vehículos.