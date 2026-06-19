Sánchez Quero reclama a Chueca que se centre en gestionar Zaragoza "sin interferir" en competencias de la DPZ

Archivo - El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha instado a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, a que se centre en gestionar "sin sobrecostes" la ciudad y deje de interferir" en competencias de la institución provincial, como la plaza de toros.

Sánchez Quero ha lamentado "profundamente el tono y el contenido" de las declaraciones de la alcaldesa Chueca, sobre el contrato de la plaza de toros de La Misericordia, una institución que pertenece al conjunto de los zaragozanos y cuya gestión corresponde, ha incidido, "exclusivamente a esta Diputación".

"La alcaldesa debería recordar que la plaza de toros de La Misericordia no es una instalación municipal ni está al servicio de los intereses políticos del Ayuntamiento de Zaragoza. Es un patrimonio de todos los zaragozanos gestionado por una administración provincial que tiene la obligación de actuar con responsabilidad, transparencia y respeto al procedimiento administrativo", ha comentado Sánchez Quero.

A su parecer, es "especialmente llamativo" que desde el Ayuntamiento de Zaragoza "se pretenda ahora dar lecciones sobre la organización de festejos taurinos cuando la propia ciudad lleva aproximadamente 150 años sin asumir la organización directa de eventos taurinos".

La realidad, ha descrito Sánchez Quero, es que ha sido la Diputación Provincial de Zaragoza la que "históricamente ha mantenido esta infraestructura, garantizando su conservación y su actividad, y lo ha hecho siempre desde la defensa del interés general".

Asimismo, ha comentado que "el actual escenario de incertidumbre no lo ha provocado la Diputación Provincial de Zaragoza. Han sido empresas vinculadas al entorno del Partido Popular las que han decidido judicializar el proceso de adjudicación de la plaza de toros, poniendo en riesgo precisamente aquello que ahora algunos intentan utilizar como arma política: la celebración de la Feria del Pilar. Han decidido ellos prender fuego al pinar y después ofrecerse como bomberos", ha comparado.

"No deja de resultar paradójico que quienes han llevado este procedimiento a los tribunales pretendan ahora trasladar la responsabilidad a la institución que está trabajando para resolver una situación generada por terceros", ha opinado.

CADA UNO LO SUYO

La Diputación Provincial de Zaragoza "seguirá defendiendo el cumplimiento de la legalidad y no aceptará presiones ni interferencias políticas en un procedimiento administrativo", ha querido dejar claro Sánchez Quero.

Para el presiente de la DPZ, la alcaldesa de Zaragoza "haría bien en ocuparse de sus competencias y de los problemas reales de la ciudad porque mientras dedica tiempo a cuestionar la gestión de una institución provincial que funciona con rigor, los zaragozanos siguen esperando explicaciones sobre cuestiones que sí dependen directamente del Ayuntamiento".

Entre ellas, ha citado el "creciente coste" de la Nueva Romareda, un proyecto, cuyo presupuesto "aumenta periódicamente en millones de euros" y que acabará teniendo un impacto directo sobre las arcas públicas y sobre todos los zaragozanos, ha augurado.

Una gestión responsable exige planificación, control del gasto y transparencia, especialmente cuando se trata de grandes inversiones que pueden comprometer los recursos municipales durante décadas, ha dicho.

"Después de la pésima gestión que está haciendo el Ayuntamiento de Zaragoza con la Nueva Romareda, aumentando cada pocos meses el coste de un proyecto que pagaremos entre todos, la alcaldesa siempre puede plantearse construir otra plaza de toros si considera que es una prioridad. Seguro que, en ese caso, las empresas taurinas de su entorno no tendrán ningún interés en recurrir el procedimiento", ha añadido Sánchez Quero.

Asimismo, el presidente ha insistido en que la Diputación de Zaragoza "continuará trabajando para que Zaragoza y Aragón tengan una Feria del Pilar a la altura de su historia, pero desde la responsabilidad institucional, la defensa de la legalidad y el respeto a los procedimientos administrativos, no desde la confrontación política ni desde declaraciones que buscan encontrar culpables donde no los hay", ha diferenciado.

Para Sánchez Quero, la mejor manera de defender la ciudad "no es señalar a otras administraciones, sino gestionar con eficacia aquellas competencias que corresponden a cada institución", ha zanjado.