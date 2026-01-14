Sanidad cubrirá 139 plazas para médicos especialistas en nueve hospitales periféricos

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores. - FABIÁN SIMÓN.

ZARAGOZA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Aragón ha dado el visto bueno a la segunda convocatoria para la provisión de 139 puestos de difícil cobertura de médicos especialistas en nueve hospitales periféricos, ha informado este miércoles en rueda de prensa el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Bancalero ha señalado que las plazas se reparten "de forma equitativa" entre las provincias de Huesca y Teruel, en el caso de esta última con el 50% de las plazas atendiendo a la apertura del nuevo hospital provincial, que tendrá servicio de radioterapia.

Los aspirantes pueden acceder a las plazas a través de un concurso de méritos --sin examen-- y adquirir la condición de personal estatutario fijo si permanecen tres años de trabajo efectivo en el destino adjudicado.

Se trata de una medida excepcional y temporal que el actual Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha puesto en marcha de forma innovadora ante la creciente dificultad para atraer y retener personal médico en gran parte del territorio de la Comunidad autónoma.

No son plazas de nueva creación, sino que se extraen de las ofertas de empleo público ordinarias correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025. En esta ocasión todos los puestos son de especialidades hospitalarias con cuatro años de formación MIR.

Las 139 plazas se distribuyen de la siguiente manera por provincias: 59 plazas en la provincia de Huesca, con 32 plazas en el Hospital de Barbastro; 21 en el Hospital Universitario San Jorge de Huesca; 3 en el Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRP) Santo Cristo de los Milagros y otras 3 en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, ambos también en la capital oscense.

También 62 plazas en Teruel: 31 en el Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel; 4 en el CRP San Juan de Dios de Teruel y otras 4 en el Hospital San José de la misma ciudad; 23 plazas en el Hospital de Alcañiz. 18 plazas en la provincia de Zaragoza que se ofertan en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud.

El pasado 21 de octubre, el Gobierno de Aragón aprobó una primera oferta pública de empleo (OPE) extraordinaria de difícil cobertura para 46 plazas en los hospitales de Alcañiz, Barbastro, Calatayud y los universitarios San Jorge (Huesca) y Obispo Polanco (Teruel) de las siguientes especialidades con itinerario MIR de 5 años: Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía General y Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Oncología Médica y Urología.

Para esa convocatoria se han presentado 133 candidatos para cubrir las 46 plazas ofertadas. Esta semana se hacen públicos los listados de calificaciones definitivas. Se prevé que a lo largo de este mes se realicen ya los llamamientos para ocupar esas 46 plazas.

Después se realizará el procedimiento administrativo de la convocatoria de las 139 plazas de facultativo especialista de área de especialidades con itinerario MIR de cuatro años, que es la que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles. Finalizará este proceso con una tercera convocatoria extraordinaria de difícil cobertura para plazas de Medicina de Familia.