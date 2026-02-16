Sanitas y su proyecto Healthy Cities colaboran con El Bosque de los Zaragozanos y plantan unos 70 árboles - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sanitas ha reafirmado su apoyo a este proyecto municipal del Bosque de los Zaragozanos presentado la plantación de unos 70 árboles en los Jardines de la Taifa Saraqusta. Estos ejemplares se irán incorporando a lo largo de las próximas semanas en dicho parque de Delicias y otras zonas próximas, en el objetivo complementario de incorporar más plantaciones urbanas.

La colaboración de Sanitas se realiza, a su vez, en el marco de su programa de Sostenibilidad Healthy Cities. Esta compañía colabora con el Bosque desde el año 2022. En este tiempo se han plantado con su ayuda más de 13.500 árboles en 14,5 hectáreas de Campos del Canal y Peñaflor.

En 2025, el décimo aniversario del programa de Sostenibilidad de Sanitas Healthy Cities, se han destinado más de 600.000 euros de fondos para plantar árboles a diez ciudades españolas. Parte de los fondos se han donado a través de la convocatoria abierta a todos los ayuntamientos de los espacios Healthy Cities Sanitas.

Además de Zaragoza, otros ganadores de la II convocatoria de los espacios Healthy Cities Sanitas fueron Granada, Sevilla, Murcia, Valladolid, Cartagena y Onda, con mención especial del jurado. En la I edición se reconocieron los proyectos de Córdoba, Melilla y Los Llanos de Aridane; y ya está abierta la III convocatoria --hasta el 1 de abril--.

Los ejemplares que se plantarán en esta ocasión son de diferentes variedades, como fresnos, moreras, olivos, ciruelos, granados, encinas y tilos. Estos árboles reforzarán la población ya existente en los Jardines de Saraqusta, ampliando además la biodiversidad de este espacio y sus espacios de sombra.

COLABORACIÓN

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha agradecido la colaboración de Sanitas en El Bosque de los Zaragozanos, que ya se ha venido plasmando año a año desde el inicio del proyecto.

"La esencia --ha subrayado-- del Bosque de los Zaragoza es, como se ha explicado en numerosas ocasiones, la colaboración público privada en un objetivo común de mejorar nuestra ciudad desde el punto de vista medioambiental, realizando la mayor plantación de árboles y arbustos, de diferentes especies, de toda la historia de la ciudad".

Gaudes ha recordado el objetivo de conseguir, al menos, "un árbol por cada habitante de la ciudad". En esta temporada de plantaciones el objetivo es incorporar 50.000 nuevos árboles y arbustos, que se sumarán a los 205.000 plantados ya en las cuatro temporadas anteriores.

MISMO OBJETIVO

La delegada de Sanitas en Aragón, Blanca Belarra, ha explicado que "para Sanitas es importante colaborar con las administraciones para conseguir un mismo objetivo: ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, en este caso a través de más zonas verdes para respirar mejor y poder hacer ejercicio cerca de casa. Con este fin, en 2026 seguimos colaborando con el Ayuntamiento a través de nuestro reto de promoción de hábitos saludables Healthy Cities".

En la presentación de hoy también ha intervenido Juan Ortiz, Director General de ECODES, entidad socia estratégica del Ayuntamiento de Zaragoza en El Bosque de los Zaragozanos. Ortiz ha afirmado que "la colaboración de Sanitas en el proyecto de ciudad El Bosque de los Zaragozanos, con la plantación en el Jardín de Taifa Saraqusta, contribuye a transformar Zaragoza en un entorno urbano que protege la salud de las personas frente a la crisis climática".

RETO SOLIDARIO PARA CAMINAR Y AYUDAR AL BOSQUE

En esta presentación se ha anunciado que Zaragoza acogerá el próximo día 16 de mayo una nueva edición de la Marcha Ciudadana Healthy Cities, impulsada por Sanitas.

Esta iniciativa, que suma salud y sostenibilidad, regresará a nuestra ciudad vinculada, como el año anterior, al proyecto de El Bosque de los Zaragozanos: la participación en la misma se traducirá en impulso al Bosque.

Propone un doble reto: uno principal, de salud para caminar 6.000 pasos al día --o su equivalente en silla de ruedas--; y otro medioambiental para evitar un trayecto habitual en coche, un día a la semana --para los que tienen/usan un coche de combustión-- desde el 1 de mayo al 30 de junio.

La Marcha Ciudadana será una mañana para disfrutar del reto de caminar en buena compañía, con el único requisito para las personas participantes de tener descargado en su teléfono móvil la aplicación gratuita de Healthy Cities, donde queda registrado el desarrollo individual del reto. Próximamente se facilitará toda la información necesaria para realizar las inscripciones.