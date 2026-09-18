De los Santos (PP) destaca los resultados de Aragón en el Informe PISA pese a la legislación "insoportable" del PSOE

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, saluda al personal del CAIVIS. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha destacado este viernes los resultados de Aragón en la reciente edición del Informe PISA, por encima de la media de la OCDE, pese a la legislación "insoportable" del Gobierno de España de Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios de comunicación, durante su visita al Centro de Atención Integral a las Víctimas de la Violencia Sexual (CAIVIS) de Zaragoza, De los Santos ha señalado que Aragón es "una Comunidad Autónoma que ha sabido construir futuro", a pesar de una ley como la LOMLOE, "que ha hecho que el cómputo medio de España esté por debajo, precisamente, de los países desarrollados".

Ha elogiado la gestión del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, quienes "teniendo una construcción legislativa tan demencial, que ha hecho que nuestros jóvenes estén en inferioridad e posibilidades frente a los de otros países, con el apoyo económico en los proyectos de refuerzo en matemáticas y lectura han conseguido que Aragón, junto a la Comunidad de Madrid y Castilla y León, estén por encima de esos otros países de la OCDE en su media".

De los Santos ha llamado la atención sobre los resultados del Informe PISA en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, resaltando que las competencias educativas corresponden, directamente, al Gobierno de España, primero a la ministra Isabel Celáa, "la creadora de esa ley infame", la LOMLOE, y después a Pilar Alegría, "que continuó esa ley y, además, se sentía muy orgullosa de que uno de sus artículos pretenda expulsar del sistema educativo a las personas con necesidades especiales, destruyendo la educación especial". "Y ahora con la ministra Milagros Tolón, que además falta el respeto a los alumnos y alumnas de toda España".

"Frente a la irresponsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez y gracias a la confianza de los electores de la mayoría de las comunidades autónomas, el PP pone soluciones hasta donde puede a la barbarie que, en los últimos años, ha supuesto el Gobierno de Pedro Sánchez".