Sanz (IU) afirma que Azcón "está al servicio de las grandes tecnológicas y la industria de la guerra"

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, ha afirmado este jueves que el Gobierno autonómico de Jorge Azcón "está al servicio de las grandes tecnológicas, la industria de la guerra y las familias de siempre". Ha intervenido en la segunda jornada del Debate de Política General sobre el estado de la Comunidad Autónoma, en las Cortes de Aragón.

Sanz ha rechazado "los discursos de 'cuñao' y las afirmaciones de barra de bar", reprochando la falta de "mirada larga" del discurso de Azcón y criticando "los arietes" contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Hay que elegir", ha aseverado el diputado de IU, alertando de "la violencia que se abre paso" en el plano internacional y "en Parlamentos como este", asegurando que "la libertad se garantiza si existen políticas de igualdad de oportunidades".

"Es obsceno que hablen de comercio y hablen solo de 'Voveremos", ha dicho Sanz, exigiendo debatir sobre Torre Outlet. Ha alertado contra "la borrachera permanente de anuncios recurrentes" y ha preguntado a Azcón cuántos empleos habrá en los centros de datos, lamentando el "tecnofeudalismo, que caracteriza su gestión".

Ha defendido el modelo social y profesional agrario y ha criticado la ampliación de los dominios esquiables en el Pirineo. "El territorio está cada vez más mal tratado", ha expresado Saz, añadiendo que el Gobierno solo apuesta por el territorio "si hay empresas por medio" de tecnología o macrogranjas de cerdos. Ha rechazado "el modelo extractivista" y ha echado en falta un debate sobre la siniestralidad laboral.

Álvaro Sanz ha afirmado que "un presidente tiene que condenar el genocidio en Gaza, un genocidio en toda regla del pueblo palestino" y le ha animado a abandonar "el negocio de la muerte y la guerra".

El parlamentario de IU ha alertado contra la brecha salarial de género en Aragón, del 24%, y por otra parte le ha echado en cara que para el PP "la vivienda es solo un bien de mercado", lo que "no va a resolver el acceso al techo". Ha aseverado que "no hay riesgo de pobreza" y que el riesgo de pobreza alcanza al 21% de la población, tras lo que ha criticado la politica fiscal: "Trabajan para los de siempre".