Sanz (IU) opina que "el Aragón del futuro que dibuja Lambán se parece demasiado al del pasado"

ZARAGOZA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de IU en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, ha aseverado este jueves, tras la primera sesión del Debate de Política General, que "el Aragón del futuro que dibuja Lambán se parece demasiado al del pasado".

Ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, su "profunda preocupación" por la intervención de Lambán, matizando: "A la vista de lo desarrollado hasta este momento esperábamos algo así".

A su parecer, el discurso de Lambán denota "una falta de sensibilidad clarísima para afrontar nuevos retos, que no pueden ser atendidos desde las viejas recetas", asegurando que "la desigualdad ha estado ausente en el discurso" y, además, Lambán "se ha olvidado de recordar que los sindicatos están en Madrid" por el conflicto salarial.

En relación al cambio climático, "lo mismo", ha continuado Sanz, para quien el presidente "apenas lo usa como una etiqueta para adornar", mientras "vuelve a poner sobre la mesa el impulso a la nieve, a la ganadería industrial, a sectores que no quiere acotar para nada".

El diputado de IU ha criticado "la política permanente de alfombra roja para la atracción de empresas", que "se concreta en la privatización de servicios públicos" y, por otra parte, ha opinado que la ley de simplificación administrativa no "sirve" para "garantizar derechos".

Asimismo, ha echado en cara a Lambán su "permanente apelación al pacto para no cumplirlo y utilizarlo como mordaza y silencio", también que "no está cumpliendo las competencias estatutarias" y que "usa el autogobierno para pedir fuera lo que no está dispuesto a acometer aquí".