Sara Fernández replica al PSOE que "nadie antes había dado el paso" para hacer un Museo de la Semana Santa

Antiguo colegio Concepcion Arenal de Zaragoza donde se construirá el Museo de la Semana Santa con los paneles explicativos del proyecto - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, rechaza las acusaciones del PSOE con respecto al futuro de la Semana Santa, al argumentar que "este proyecto ha dado un paso nunca dado gracias al compromiso de la alcaldesa, Natalia Chueca, y su equipo de gobierno, que ha buscado el "mejor emplazamiento" hasta haberlo encontrado en el antiguo centro Concepción Arenal, en el Casco Histórico de la ciudad.

Sara Fernández ha rebatido la acusación del PSOE de que el proyecto del Museo de la Semana Santa es un "anuncio vacío", y le ha explicado a los socialistas que primero se ha elegido el emplazamiento y posteriormente se han encargado los trabajos para analizar su ubicación.

Seguidamente se ha comenzado a trabajar en un proyecto, que cuenta con presupuesto, y que permitirá llevar a cabo una "cuenta pendiente con la ciudad", ha concluido.