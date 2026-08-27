Sariñena (Huesca) decreta un día oficial de luto por la muerte de un trabajador en el derrumbe de una vivienda

Miembros del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Sariñena junto al presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, que se ha desplazado al lugar donde se ha derrumbado una vivienda. - AYUNTAMIENTO DE SARIÑENA

SARIÑENA (HUESCA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Sariñena (Huesca) ha decretado un día oficial de luto por la muerte de un trabajador al derrumbarse una vivienda, mientras que otros dos operarios ha también han quedado atrapados ha resultado heridos y han podido salir por su propio pie.

El consistorio sariñenense ha expresado su profundo pesar por el fallecimiento de uno de los trabajadores afectados por el derrumbe ocurrido este jueves en un inmueble de la calle Fatás, ha trasladado sus más sinceras condolencias y todo su apoyo a su familia, compañeros y allegados.

Asimismo, el consistorio ha querido mostrar su cercanía a los otros dos trabajadores que han resultado heridos y trasladarles sus mejores deseos para una pronta recuperación.

A MEDIA ASTA

Ante este trágico suceso, que ha causado una profunda conmoción en el municipio, el Ayuntamiento de Sariñena ha decretado un día de luto oficial para este viernes, 28 de agosto, jornada en la que las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta. Además, se han suspendido los actos previstos en estos días, tanto los organizados dentro de la programación de Agosto Cultural como los previstos en el pórtico de las fiestas patronales de San Antolín.

En concreto, quedan suspendidos el visionado de las películas del Palmarés del Festival de Cine de Huesca, el ensayo general del dance y la inauguración de la Casa del Gasto.

Desde el Ayuntamiento de Sariñena han señalado que "hoy es un día muy triste para el municipio. Nuestro pensamiento está, ante todo, con la familia de la persona fallecida y con los trabajadores heridos y sus allegados. Queremos trasladarles todo el cariño y el apoyo de Sariñena en unos momentos tan dolorosos".

Desde el Ayuntamiento se agradece profundamente la rápida actuación y el trabajo de todos los servicios de emergencia y seguridad: Bomberos de Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Huesca y Ayuntamiento de Zaragoza, la Unidad Canina, Guardia Civil, la Brigada Municipal, el personal sanitario especialmente del Centro de Salud de Sariñena, el helicóptero del 112, el 061, Cruz Roja, Protección Civil, las empresas locales ATC Constructora, López Marín y Monegrina y los numerosos vecinos y vecinas que han colaborado en el dispositivo desplegado tras el derrumbe.