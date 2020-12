Saz: "Con el sí a los presupuestos, Ciudadanos demuestra centralidad y moderación"

ZARAGOZA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Hacienda de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, José Luis Saz, ha dicho tras la votación del Informe de la Ponencia que estudia el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad autónoma de Aragón para el ejercicio 2021, que "con el sí a los presupuestos, Cs ha demostrado centralidad y moderación, recuperando el espíritu de diálogo del 78".

El portavoz de Hacienda ha señalado que "la formación liberal votará sí al proyecto de Ley este próximo miércoles 30 de diciembre, porque ante un momento excepcional, medidas excepcionales".

Asimismo, el parlamentario de Cs ha recordado que tras la presentación por parte del Gobierno de Aragón de la Ley de Simplificación Administrativa de Aragón, "un compromiso que el presidente Lambán asumió con Ciudadanos en sede parlamentaria", y tras la aprobación de casi el 40 por ciento de las enmiendas presentadas por la formación, hacen posible que un partido como Ciudadanos, que no votó a favor de la investidura del presidente Lambán, que no participó en la formación del gobierno, y que no es necesario aritméticamente, haya conseguido que se acojan muchas de esas enmiendas que permiten mejorar la vida de los aragoneses, y pueda votar favorablemente", ha remarcado.

En esa misma línea, Saz ha incidido en algunas enmiendas con las que la formación liberal ha conseguido mejorar estos presupuestos, pensando en las familias, los autónomos y las pymes aragonesas. Así, se han incrementado las ayudas a la conciliación familiar y al fomento de la modernización y digitalización de pymes. También se ha logrado incrementar las medidas de apoyo a las víctimas de terrorismo y al fomento del espíritu emprendedor entre los jóvenes.

Por último, ha señalado Saz, que "hemos logrado incluir una partida muy importante de 1.250.000 euros para reforzar al personal de salud mental, especialmente para el tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria".