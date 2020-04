El sector de la automoción, preocupado por la caída de las ventas pide incentivar el consumo

ZARAGOZA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector de la automoción aragonés está preocupado por la caída de las ventas, ocasionada por la crisis sanitaria. Por ello, el Clúster de la Automoción de Aragón (CAAR) ha pedido que se apueste por incentivar el consumo.

Tras la propuesta lanzada este fin de semana por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, de abrir los concesionarios, el gerente del Clúster, David Romeral, ha remarcado que "ahora es el momento donde se ve que, al final, el sector de automoción es uno".

"A veces separamos la parte industrial de fabricación de la parte de venta y servicios de reparación, como si fueran dos sectores totalmente distintos, y ahora que estamos intentando planificar la vuelta a la actividad de las fábricas que producen esos vehículos, y que arrastrarán a toda la industria auxiliar que fabricarán esos componentes, nos podemos ver en la situación en la que arranquemos la producción y, al cabo de uno o dos meses, tengamos otra vez que parar porque no hay pedidos".

Por ello, ha remarcado que si los concesionarios no pueden abrir sus instalaciones "está claro que no pueden vender vehículos, y entonces las fábricas se quedan sin pedidos para poder seguir montando vehículos". Por el momento, las previsiones son de una caída de ventas de entre el 20 y 30 por ciento este año en comparación con el anterior.

Asimismo, ha mencionado que lo mismo ocurre con la reparación de vehículos. "Durante estas cinco o seis semanas puede ser que nuestros coches tuvieran que pasar una ITV o se hayan cumplido los periodos de mantenimiento, no los estamos llevando a reparar, no está habiendo pedidos de los componentes que requieren esas reparaciones, la industria auxiliar podría servir pedidos atrasados pero si no se generan nuevos pedidos tenemos el mismo problema".

Por ello, ha considerado que la propuesta de Lambán es "lógica" si se quiere que arranque la parte industrial. No obstante, ha insistido en que lo primero es la cuestión sanitaria, tanto para abrir las industrias como los concesionarios. Pero ha remarcado que es necesario que también se abran los centros de ventas en el conjunto de Europa.

En este contexto, Romeral ha asegurado que es necesario estimular la demanda: "Todavía vamos a tardar unas semanas hasta recuperar esa nueva normalidad, es muy difícil que un consumidor esté pensando ahora mismo en comprar un nuevo vehículos, o estimulamos la demanda mediante algún tipo de incentivo o va a ser difícil que las ventas se reactiven en los próximos meses, lo que generará que las fábricas no puedan producir todos los vehículos que necesitamos para unos niveles normales".

Además de por la demanda, las empresas del sector también están preocupadas por la situación laboral, ya que tienen ahora a sus trabajadores en expedientes de regulación temporales de empleo (ERTE), y por la liquidez: "Tienen que hacer frente a los distintos compromisos de pago sin estar facturando, sin estar cobrando de tus clientes, esto está generando unas tensiones de tesorería brutales y a todos los niveles".

ADAPTAR LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN

David Romeral ha referido que durante estas últimas semanas se ha estado trabajando en las plantas de las empresas de automoción para adaptar las líneas de producción a los nuevos estándares que se requiere por prevención de riesgos y comprando el equipamiento de protección necesario. Además, ha recordado que el arranque de las distintas factorías será gradual, tanto por temas productivos como de seguridad.

Por último, ha puesto el acento en la importancia de no descuidar la innovación. "Vamos a seguir teniendo que demostrar, las plantas que montan vehículos en España a sus matrices y los fabricantes de componentes a esas plantas, que somos competitivos y eso no se puede perder el esfuerzo inversor que han hecho las empresas en los últimos años, no debemos perder esa capacidad para seguir innovando en procesos o en producto". Ha opinado que "a medio plazo" hay que seguir apostando por la formación, la actualización de los trabajadores, el vehículo eléctrico y la industria 4.0.