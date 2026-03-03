Segundo brote de DNC bovina en Huesca: Afectada una granja sin vacunación previa a escasos metros del primer foco

Archivo - Vaca, ganado, feria, vacuno - EUROPA PRESS - Archivo

FISCAL (HUESCA), 3 (EUROPA PRESS)

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha confirmado la aparición de un nuevo foco de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) bovina en una explotación ganadera de 148 cabezas en la localidad de Borrastre, perteneciente al término municipal de Fiscal, en la Comarca oscense del Sobrarbe, a escasos metros de la afectada por el primer foco el pasado viernes.

La cabaña no había sido vacunadas con anterioridad a la detección inicial de la enfermedad, ha asegurado el Gobierno autonómico.

Siguiendo el protocolo sanitario establecido, y tras la confirmación oficial del caso, se procederá en las próximas horas al vaciado sanitario total de la explotación afectada, conforme a la normativa europea vigente en materia de sanidad animal.

La directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Aragón, Aitziber Lanza, ha señalado que "la aparición de este segundo foco entra dentro de los escenarios previstos" y que trabajan con la hipótesis de que puedan detectarse nuevos casos vinculados al foco inicial, por lo que han activado de manera inmediata "todas las medidas de control, restricción y vacunación en la zona".

Lanza ha recordado que "toda la OCA en la que se encuentran estas explotaciones se encuentra ya vacunada, pero la inmunización completa de los animales no se alcanza hasta pasados 21 días desde la administración de la vacuna, por lo que es fundamental mantener todas las medidas de vigilancia y bioseguridad".

Asimismo, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad: "La Dermatosis Nodular Contagiosa no afecta a las personas, ni por contacto con los animales ni por el consumo de carne o productos derivados".

La directora general ha insistido en la necesidad de mantener la máxima colaboración del sector ganadero y de comunicar de inmediato cualquier sospecha clínica compatible con la enfermedad a los servicios veterinarios oficiales.

El Departamento mantiene activadas todas las medidas de control, restricción de movimientos y vigilancia en la zona, en coordinación con las autoridades nacionales y europeas competentes.

LA DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA

La Dermatosis Nodular Contagiosa es una enfermedad vírica que afecta exclusivamente al ganado bovino.

Se transmite principalmente por vectores como insectos picadores y se caracteriza por la aparición de nódulos en la piel, fiebre y pérdida de producción.

No supone ningún riesgo para la salud humana y su control se basa en la vacunación, las restricciones de movimiento y, en su caso, el vaciado sanitario de las explotaciones afectadas.