La seguridad vial será uno de los principales ejes del operativo de la Guardia Civil ante el eclipse en Aragón

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en la reunión de coordinación con la Guardia Civil por el eclipse solar del 12 de agosto. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN.

ZARAGOZA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La seguridad vial será uno de los principales ejes del operativo que desplegará la Guardia Civil en Aragón con motivo del eclipse solar del 12 de agosto.

El delegado del Gobierno en Aragón ha mantenido este miércoles una reunión de coordinación con el general jefe de la Zona de Aragón, el jefe del Sector de Tráfico y los jefes de las Comandancias de la Guardia Civil de Zaragoza y Teruel, sobre el dispositivo establecido con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un fenómeno que prevé atraer a un elevado número de personas a distintos puntos de esta Comunidad Autónoma.

El dispositivo de seguridad se desarrollará durante las jornadas previas, el día del eclipse y la fase posterior de retorno, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, la seguridad vial y dar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia.

Uno de los principales ejes del operativo será la seguridad vial, ante el previsible incremento de desplazamientos por carretera y la concentración de vehículos en zonas de observación.

Para ello, el Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Aragón reforzará la vigilancia en las principales vías de comunicación, regulará la circulación en los accesos a puntos de mayor afluencia y velará por prevenir conductas que puedan comprometer la seguridad, como las detenciones indebidas de vehículos en la calzada, estacionamientos irregulares o la ocupación de lugares no habilitados.

El dispositivo contará con la participación de efectivos de Seguridad Ciudadana, USECIC, GREIM, Servicio Aéreo, Equipo PEGASO y otras especialidades presentes en esta Comunidad Autónoma, que reforzarán la vigilancia para garantizar la seguridad pública y el mantenimiento del ordenpúblico.

Por parte del SEPRONA se prestará especial atención a la reciente normativa sobre prevención de incendios recogida el Decreto Ley 2/2026, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, para la prevención y anticipación de emergencias como consecuencia del eclipse solar.

La coordinación de la Guardia Civil con otros cuerpos policiales, servicios de emergencias y administraciones locales permitirá ofrecer una respuesta integral y con vocación de eficacia durante el desarrollo de este evento.

La Guardia Civil recuerda la importancia de planificar los desplazamientos con antelación, respetar en todo momento las indicaciones de los agentes, estacionar únicamente en los lugares habilitados y evitar cualquier comportamiento que pueda poner en riesgo la seguridad de la ciudadanía.

Este dispositivo responde al compromiso de la Guardia Civil y Delegación de Gobierno de garantizar que un acontecimiento de especial relevancia como el eclipse solar total pueda desarrollarse con normalidad para toda la ciudadanía.