Seis heridos leves en un accidente múltiple de siete vehículos en la A-23, en Villanueva de Gállego

Retirada de uno de los vehículos implicados en el accidente múltiple ocurrido este lunes en la A-23 a la altura del campus de la USJ, en Villanueva de Gállego. - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas de carácter leve en un accidente de tráfico múltiple con siete vehículos implicados que ha ocurrido a primera hora de este lunes en la A-23, sentido Zaragoza, a la altura de la Universidad San Jorge, términ o municipal de Villanueva de Gállego.

Según informa la Guardia Civil, el siniestro se ha producido a las 6.30 horas en el kilómetro 302 de la autovía de Huesca, frente al campus de la universidad privada, en un tramo que describe una curva a derechas. Hasta siete vehículos se han visto implicados en la colisión de la que seis personas han salido heridas de carácter leve y han sido trasladados a tres centros hospitalarios de la capital.

Hasta la retirada de los vehículos de la calzada se ha cortado el tráfico sentido Zaragoza y se ha desviado por la vía lateral a N-330.