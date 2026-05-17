La Semana de la Administración Abierta acerca los servicios de la Delegación del Gobierno en Aragón a la ciudadanía

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ZARAGOZA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Aragón celebrará entre el 18 y el 24 de mayo una nueva edición de la Semana de la Administración Abierta, una iniciativa que busca acercar el funcionamiento de las administraciones públicas a la ciudadanía mediante actividades divulgativas, visitas guiadas, charlas y encuentros repartidos entre Zaragoza, Huesca y Teruel.

Durante toda la semana, las sedes de la Delegación y las subdelegaciones del Gobierno abrirán sus puertas con una programación que pretende fomentar los principios del Gobierno Abierto, como la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la colaboración entre instituciones y sociedad.

La iniciativa incluye una veintena de propuestas dirigidas a públicos muy diversos, desde estudiantes y personas mayores hasta responsables municipales, entidades sociales o ciudadanos interesados en conocer más de cerca el funcionamiento de la Administración General del Estado.

Entre las actividades programadas destacan conferencias sobre eclipses y administración electrónica, jornadas formativas vinculadas a la violencia de género, encuentros literarios, visitas institucionales y acciones solidarias como una donación de sangre.

La sede principal de Zaragoza, ubicada en la plaza del Pilar, será uno de los principales escenarios de esta programación especial. El lunes 18 de mayo arrancará la semana con la entrega de premios del VI Concurso de Cómic contra la Violencia de Género, organizado por la propia Delegación del Gobierno.

CHARLAS, VISITAS Y DIVULGACIÓN

Tras la entrega de premios, la Unidad Contra la Violencia sobre la Mujer ofrecerá una conferencia centrada en los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La sesión estará dirigida especialmente a responsables de administraciones locales implicados en la elaboración de planes y políticas de prevención.

El martes 19 de mayo la actividad continuará con una jornada solidaria de donación de sangre en el salón de actos de la Delegación. Ese mismo día, los funcionarios Enrique Cebrián y Félix Gracia impartirán una conferencia sobre gobierno abierto y calidad democrática.

Uno de los actos más destacados llegará el miércoles 20 de mayo con una charla divulgativa sobre el eclipse solar total previsto para el 12 de agosto de este año. Los profesionales del Instituto Geográfico Nacional y de Protección Civil Alejandro Asín y Daniel Soriano explicarán las características del fenómeno y ofrecerán recomendaciones para su observación segura.

Las actividades continuarán el jueves 21 de mayo con dos visitas guiadas al edificio histórico de la Delegación del Gobierno, previstas para las diez de la mañana y las doce del mediodía. Los asistentes podrán recorrer la planta calle y la primera planta de la sede institucional y conocer parte de su historia y funcionamiento interno.

Ese mismo día se celebrará también un encuentro literario con la profesora de la Universidad de Zaragoza Mónica Vázquez, autora de una publicación centrada en la historia de la Delegación del Gobierno en Aragón.

ACTIVIDADES EN HUESCA Y TERUEL

Las subdelegaciones de Huesca y Teruel también se sumarán activamente a esta Semana de la Administración Abierta con propuestas específicas adaptadas a distintos colectivos.

En Huesca, la sede abrirá sus puertas el martes 19 de mayo con visitas guiadas por las diferentes unidades administrativas para explicar a los ciudadanos cómo funciona la Subdelegación del Gobierno y cuáles son sus principales competencias.

Además, el miércoles 20 de mayo se desarrollará una formación sobre los denominados Puntos Violeta dirigida a personal del sector público. Al día siguiente se celebrará una sesión informativa sobre acceso al empleo público y oportunidades profesionales dentro de la Administración.

La programación oscense concluirá el viernes 22 con una charla sobre el Plan Mayor Seguridad dirigida a asociaciones de personas mayores y entidades sociales. Ese mismo día, personal de la Unidad de Información y Registro se desplazará al IES Montes Negros de Grañén para explicar al alumnado el funcionamiento de la administración digital y sus herramientas.

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Teruel arrancará el lunes con una formación Punto Violeta en el Parador Nacional de Alcañiz. El martes organizará junto a la Universidad de la Experiencia una jornada centrada en los servicios del programa Administración Cerca de Ti.

La programación turolense finalizará el viernes con una visita guiada a la propia Subdelegación del Gobierno, donde los ciudadanos podrán conocer tanto las instalaciones como el histórico piso del subdelegado. La actividad contará con la participación del actual subdelegado, Enrique Gómez, junto a antiguos responsables institucionales como José Ramón Morro y José María Valero.

Con esta iniciativa, la Delegación del Gobierno en Aragón busca reforzar la cercanía de la Administración con la ciudadanía y fomentar el conocimiento de unos servicios públicos que forman parte del día a día de miles de personas en la comunidad autónoma.