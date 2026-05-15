Cómo son las papeletas de las elecciones de Andalucía y en qué sobre van

Distintas listas electorales de la provincia de Sevilla a las elecciones del 17M. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

A pocos días de las elecciones al Parlamento de Andalucía, que se celebrarán este domingo, 17 de mayo, muchos ciudadanos se preguntan qué documentación deben llevar para votar y cómo se desarrolla el proceso electoral, especialmente quienes acudirán por primera vez a las urnas.

Para poder ejercer el derecho al voto es imprescindible identificarse con un documento oficial válido. Los electores podrán presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), aunque no se aceptará el resguardo de un DNI en trámite al no incluir fotografía. También será válido el pasaporte o el permiso de conducir, siempre que incorporen fotografía.

En el caso de los ciudadanos de la Unión Europea, podrán identificarse mediante la tarjeta de residencia si disponen de ella, mientras que los nacionales de países con acuerdos de reciprocidad con España podrán utilizar la tarjeta de identidad de extranjero en las elecciones.

Aquellas personas que no hayan solicitado el voto por correo deberán acudir presencialmente el día de las elecciones al colegio electoral que les corresponda. Los colegios electorales permanecerán abiertos desde las 09,00 horas hasta las 20,00 horas de forma ininterrumpida.

El lugar donde debe votar cada elector aparece indicado en la tarjeta censal, un documento que la Administración envía por correo al domicilio de los ciudadanos antes de cada convocatoria electoral. En esta tarjeta figuran los datos personales del votante, así como la dirección del colegio electoral y la mesa en la que debe depositar su voto.

Aunque no es obligatorio presentar la tarjeta censal para poder votar, sí resulta recomendable llevarla, ya que facilita la localización de la mesa electoral correspondiente y agiliza el proceso dentro del colegio electoral.

¿CÓMO SE REALIZA EL VOTO?

Para ejercer el derecho al voto, el elector debe escoger la papeleta de la candidatura a la que desea apoyar e introducirla en el sobre correspondiente. Tanto las papeletas como los sobres pueden recogerse en las cabinas habilitadas dentro del colegio electoral, en las mesas dispuestas para ello o llevarse preparados desde casa, ya que los partidos políticos suelen enviarlos por correo a los domicilios antes de la jornada electoral. En cualquier caso, es importante recordar que el voto es secreto.

En las elecciones andaluzas únicamente puede introducirse una papeleta dentro del sobre de color verde correspondiente a la elección del Parlamento de Andalucía. Si en un mismo sobre se introducen dos o más papeletas de candidaturas diferentes, el voto será considerado nulo y no se contabilizará. Sin embargo, si por error se introducen varias papeletas de una misma candidatura, el voto seguirá siendo válido, aunque se contará únicamente como un solo voto.