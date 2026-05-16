Elecciones andaluzas 17M: ¿A qué hora abren y cierran los colegios electorales?

Un funcionario de Correos reparte las papeletas electorales en los buzones. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Este domingo 17 de mayo se celebran las elecciones al Parlamento de Andalucía, una cita clave en el calendario político de la comunidad y una jornada en la que muchos ciudadanos se preguntan cuál es el horario de apertura y cierre de los colegios electorales para poder ejercer su derecho al voto.

En concreto, los colegios electorales permanecerán abiertos de manera ininterrumpida desde las 09,00 hasta las 20,00 horas en toda Andalucía. El lugar donde debe votar cada elector aparece indicado en la tarjeta censal, un documento que la Administración envía por correo al domicilio de los ciudadanos antes de cada convocatoria electoral. En esta tarjeta figuran los datos personales del votante, así como la dirección del colegio electoral y la mesa en la que debe depositar su voto.

Aunque no es obligatorio presentar la tarjeta censal para poder votar, sí es recomendable llevarla, ya que facilita la localización de la mesa electoral correspondiente y agiliza el proceso dentro del colegio electoral.

¿CÓMO SE VOTA?

Para poder ejercer el derecho al voto en las elecciones andaluzas es obligatorio identificarse mediante un documento oficial en vigor. Los electores podrán presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), aunque no será válido el resguardo de renovación al no incluir fotografía. También se aceptarán el pasaporte y el permiso de conducir, siempre que incorporen imagen del titular.

En el caso de los ciudadanos de la Unión Europea, podrán identificarse con la tarjeta de residencia si disponen de ella, mientras que los nacionales de países con acuerdos de reciprocidad con España podrán utilizar la tarjeta de identidad de extranjero en estas elecciones.

Una vez en el colegio electoral, el votante deberá elegir la papeleta de la candidatura a la que desea dar su apoyo e introducirla en el sobre correspondiente. Las papeletas y sobres verdes pueden recogerse en las cabinas habilitadas dentro del centro de votación, en las mesas dispuestas para ello o llevarse preparados desde casa, ya que los partidos políticos suelen enviarlos previamente a los domicilios de los electores. En cualquier caso, el proceso debe realizarse siempre garantizando el carácter secreto del voto.

En las elecciones al Parlamento de Andalucía únicamente puede introducirse una papeleta en el sobre de color verde habilitado para esta convocatoria. Si dentro del mismo sobre aparecen papeletas de candidaturas distintas, el voto será declarado nulo y no se contabilizará en el recuento. No obstante, si por error se introducen varias papeletas de una misma candidatura, el voto será considerado válido, aunque computará únicamente como un solo sufragio.