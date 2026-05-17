Bulgaria gana Eurovisión 2026 e Israel termina en la segunda posición en la edición más polémica del certamen

13 May 2026, Austria, Vienna: Dara from Bulgaria, performs during the dress rehearsal for the second semi-final of the Eurovision Song Contest at the Wiener Stadthalle in Vienna. Photo: Helmut Fohringer/APA/dpa - Helmut Fohringer/APA/dpa

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

Bulgaria ha ganado la 70 edición del Festival de Eurovisión con su canción 'Bangaranga', interpretada por DARA, celebrada este sábado en el Wiener Stadthalle de Viena con 516 puntos.

La candidatura búlgara ha logrado imponerse por consenso de jurado y televoto, siendo la primera clasificada en ambos paneles. Los jurados profesionales le otorgaron 204 puntos, mientras que el televoto le sumó otros 312, consolidando así una victoria sin fisuras. Se trata del primer triunfo de Bulgaria en el Festival de Eurovisión.

Israel, representada por Noam Bettan con la canción 'Michelle', ha terminado en segunda posición con 343 puntos --123 del jurado profesional y 220 del televoto-- en una noche marcada por la polémica que ha acompañado al certamen desde el inicio de la temporada por la ofensiva israelí en Gaza. Al final de su actuación, Noam Bettan ha gritado "Am Yisrael Chai" ("El pueblo de Israel vive"), un lema de resiliencia judía.

Al revelar el resultado del televoto, Israel se ha colocado en primera posición en la tabla de puntuaciones momentáneamente y el público ha abucheado a la delegación, al tiempo que se han escuchado gritos y consignas como 'free, free Palestine'.

Aunque en la retransmisión del festival de la UER no han aparecido, vídeos compartidos en redes sociales por el público presente en el estadio vienés han mostrado la presencia de alguna bandera palestina y gritos a favor de Palestina durante la actuación de Bettan, aunque en menor medida que en la semifinal, donde la presencia de abucheos y banderas fue más notoria.

La mayor parte de las protestas propalestinas y contra la participación de Israel han tenido lugar fuera del Wiener Stadthalle, donde este sábado se han concentrado miles de manifestantes bajo el lema 'No stage for genocide' ('Ningún escenario para el genocidio') y donde se han podido ver numerosas banderas palestinas, según recoge la televisión pública austriaca, ÖRF.

Rumanía ha terminado tercera con 296 puntos, seguida de Australia con 287 puntos e Italia en quinta posición. Finlandia, favorita en las apuestas, ha quedado por debajo de lo esperado al terminar en sexta posición. Linda Lampenius y Pete Parkkonen defendían 'Liekinheitin' como la candidatura más respaldada por las casas de apuestas antes de la gala.

RTVE EMITE UN MENSAJE DE APOYO A GAZA ANTES DE LA FINAL

España ha estado ausente este año de la gran final por primera vez desde su debut en 1961. RTVE, que no ha retransmitido el concurso, ha ofrecido un especial musical presentado por Jesús Vázquez. Sin embargo, al igual que hizo antes de la retransmisión de la edición anterior, RTVE ha emitido este sábado en sus canales un mensaje antes del inicio de la final.

"Eurovisión es un concurso, los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Gaza", afirma el texto difundido por la radiotelevisión pública.

La 70 edición del festival ha estado presentada por Victoria Swarovski y Michael Ostrowski y ha reunido a 25 países en la gran final tras las dos semifinales celebradas el martes y el jueves en el mismo recinto vienés. Bulgaria organizará Eurovisión 2027.