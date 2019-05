La Semana de los Museos ofrece actividades para "vivir y sentir" estos espacios de transmisión de conocimiento

Publicado 06/05/2019 13:56:34 CET

El alcalde anima a los ciudadanos a aprovechar "el potencial de formación" de los cinco museos municipales de la ciudad

El Ayuntamiento de Zaragoza ha organizado numerosas actividades, dirigidas a todos los públicos, con motivo de la Semana de los Museos, que se celebra del 13 al 19 de mayo, para "vivir y sentir" estos espacios de transmisión del conocimiento.

Niños, jóvenes, adultos, personas con discapacidad visual o discapacidad cognitiva podrán participar en las 46 actividades, talleres y juegos, muchos de ellos interactivos, que se han programado durante la semana próxima en los tres museos municipales: Pablo Gargallo, Ruta de César Augusta y Museo del Fuego y de los Bomberos.

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés; y la jefa de servicio de Cultura, Romana Erice, han presentado la programación de la Semana de los Museos que concentra el mayor número de actividades propias y que sumadas a los museos de otras instituciones alcanzan la cifra de 73.

Santisteve ha destacado que los museos son "espacios vivos que estimulan la capacidad de crear en común, al tiempo que reúnen las tradiciones y cultura propia" y ha animado a todos los ciudadanos a saber aprovechar el potencial de formación que contienen.

El alcalde ha señalado que con la programación se pretende difundir el nuevo papel del museo no solo como contenedor de contenidos, sino la capacidad de generar emociones y sentimientos entre el publico asistente, que puede incluso tocar ciertos elementos que se albergan,

"Los museos se reinventan para ser más adaptables y móviles y ser plataformas de intercambio mediante la cultura, el conocimiento y que además permitan interactuar a los usuarios".

ADOLESCENTES

Zaragoza celebra desde hace 23 ediciones el Día Internacional de los Museos, que en los últimos años se ha extendido a una semana para favorecer el acceso a la cultura de todo tipo de públicos que puede participar en actividades gratuitas.

Fernando Rivarés ha aportado el dato de que la pasada edición acudieron 8.950 participantes a la Semana de los Museos y ha dicho que muchas de las actividades se han ideado para el público joven de entre 15 y 17 años, cuya afluencia es escasa a no ser que acudan con su centro educativo.

Para el consejero municipal de Cultura, las prácticas de este segmento de la población es "hormonal". "Hacen cosas como las hacíamos y como las harán". No hay que obsesionarse porque no vayan a los museos. Si que vienen, pero no los sábados de ocio". Además ha recordado la modificación de una ordenanza fiscal municipal para que el acceso sea gratuito hasta los 16 años.

Romana Erice ha abundado en que desde el servicio municipal de Cultura se ha confeccionado una oferta para "todo tipo de público y abarca a todo el arco generacional, pero con especial atención al público infantil". "Se le mima mucho porque son nuestros potenciales visitantes del mañana".

PARA TODOS

El Día de los Museos se celebra el sábado, 18 de mayo, y al ser un día de fiesta los usuarios acuden en familia, ha subrayado Romana Erice para hacer notar que los primeros domingos de cada mes, al ser gratuita la entrada, detectan un alto porcentaje de niños acompañador por sus padres.

"Los museos tiene que ofrecer lenguajes y alternativas diferenciadas", ya se trate de un público infantil, adolescente, invidente o que acceda por primera vez aunque sea de edad avanzada, ha incidido Rivarés.

En este sentido, el consejero municipal de Economía y Cultura ha apostado por generar nuevos públicos mediante la innovación y la posibilidad de interactuar para que el usuario se sienta parte activa de estos contenedores de conocimiento.

Así, las personas que se acerquen a los museos de la Ruta de Cesaraugusta podrán hacerse selfies y subirlos a un 'fotobuuh' en la dirección '@Zmuseos'. También en las redes sociales Twitter e Instagram y Youtube, además de los hagstags '#DIM2019' y '#laNochedelosMuseos'.

HASTA LA MADRUGADA

Pensando en el ocio saludables de los jóvenes se ha impulsado la Noche de los Museos, que se desarrollará el sábado, día 18, de 19.00 a 01.00 horas en un ambiente festivo en todos los de titularidad municipal y también en CaixaForum.

En el Museo Pablo Gargallo se podrá participar en un juego de 'cluedo' en vivo. El objetivo será descubrir quién ha asesinado a Pablo Gargallo analizando la escena del crimen, buscando huellas o interrogando a sus personajes. Además esa noche las figuras de los museos cobrarán vida y personajes como el emperador César Augusto, la artista Kiki de Montparnasse, gladiadores o diosas romanas saldrán al encuentro de los visitantes.

También se ha podrá escuchar música en directo con los conciertos de Rojo V., Dubadú Band y De la Cueva en el Teatro de Caesaraugusta; el jazz de Gancho Drom se podrá oír en el Museo del Fuego; y los bailes tradiciones y populares en la plaza San Felipe.

ARTE EN VIVO

El sábado 18 de mayo, durante toda la jornada, los visitantes al Museo Pablo Gargallo asistirán a la creación de una obra de arte en directo, a cargo del escultor zaragozano Jesús Gazol, que realizará una réplica de 'Muchacho en la playa', la obra que Gargallo esculpió en 1934.

En ese mismo fin de semana, las actividades se intensifican y habrá rutas teatralizadas que permitirán viajar hasta la época romana y realizar juegos de habilidad e ingenio para conocer cómo se divertían en aquella época.

Por su parte, el bombero Valero guiará al público infantil por el Museo del Fuego y de los bomberos para explicarles quienes son y qué hacen estos agentes de la mano del profesor Coperini que les hará disfrutar con la magia y el humor de sus espectáculos.

También se ha programado una 'room scape' infantil en el Pablo Gargallo dirigida a escolares de 8 a 12 años, que tendrán la misión de salvar al mundo de un terrible virus.

GASTRONOMÍA

La actividad 'Cocinando Culturas', un programa de conferencias y degustaciones para dar a conocer la gastronomía y las costumbres culinarias de las diferentes épocas históricas será de las primeras actividades de la Semana de los Museos.

El 14 de mayo, el experto en gastronomía, Juan Barbacil, hablará del recetario de Teodoro Bardají y, posteriormente, tendrá lugar una degustación de guisantes a la francesa. El miércoles, 15 de mayo la historiadora Pilar Biel ofrecerá una charla sobre los espacios comerciales históricos de Zaragoza, los denominados 'colmados' y se degustarán 'guardia civiles' de sardina rancia; mientras que el jueves, la experta, Carmen Abad, realizará un viaje "histórico y estético" por la despensa zaragozana, con degustación de seco limeño de ternasco de Aragón.