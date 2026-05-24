La senadora por Huesca Melania Mur (PP) critica la "falta de compromiso financiero" del Gobierno con las universidades

Archivo - La senadora del PP Melania Mur, durante una intervención en imagen de archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

HUESCA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz por el PP en el Senado en materia de universidades, la senadora del PP por Huesca Melania Mur ha lamentado "la ausencia total de compromiso financiero del Gobierno de España" y ha criticado duramente que la gestión de ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, "priorice los discursos ideológicos en lugar de una "financiación real y estable".

A juicio del PP, su Departamento está sumido en "una alarmante situación de bloqueo y colapso tras siete años de parálisis".

Los populares apuntan con rotundidad que su objetivo no es atacar en modo alguno la actividad investigadora en España, sino, muy al contrario, "defender las instituciones científicas, garantizar la transparencia y recuperar la confianza en el sistema".

Para el PP, la aportación estatal es residual y las comunidades autónomas son las que terminan "pagando la factura" de la educación superior mientras la ministra únicamente "poses para las fotos".

Mur ha acusado directamente a Morant y a Pedro Sánchez de "utilizar a las universidades para dividir constantemente a la sociedad".

Para la portavoz, el Gobierno central busca de forma deliberada promover crispación y confrontación entre los modelos de la universidad pública y la privada, que, para el PP, deberían ser considerados complementarios en el escenario formativo nacional.

HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES Y CONTRATOS PREDOCTORALES

El grupo parlamentario popular el Senado ha exigido respuestas urgentes por el retraso de más de seis meses en la homologación de títulos oficiales y por dejar sin cubrir un total de 300 contratos predoctorales presupuestados desde 2022.

Por otra parte, los populares han censurado el "despilfarro y falta de control" en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Han denunciado que, tras el cambio de Gobierno en 2018, se ocultaron informes de la IGAE y del Tribunal de Cuentas que reclamaban a su dirección la devolución de 90.000 euros percibidos indebidamente, sumados a otros 50.000 ya devueltos bajo el mandato del PP.

"Defender la ciencia no puede significar tolerar irregularidades ni renunciar a la fiscalización", han concluido las fuentes populares.