Las separaciones y divorcios aumentan un 5,2% en Aragón durante los tres primeros meses del año

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ZARAGOZA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma de Aragón ha experimentado un incremento de solicitudes de disolución matrimonial en el primer trimestre del año, con un aumento del 5,2% de las separaciones y divorcios, ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Los juzgados aragoneses registraron 603 demandas, de ellas, 580 fueron solicitudes de divorcio y 22 de separación. En lo referente a nulidades matrimoniales solo se produjo una en Huesca.

Poniendo en relación estas cifras con la población existente en Aragón a fecha 1 de enero de 2026 se advierte que la Comunidad mantiene un índice de 44,2 demandas de nulidad matrimonial por cada 100.000 habitantes, colocando a Aragón por encima de la media nacional, que se sitúa en los 42,4.

Las separaciones consensuadas aumentaron un 19%, registrándose 12 en Zaragoza, 5 en Huesca y 2 en Teruel, y las no consensuadas disminuyeron un 50%, ya que solo se contabilizaron 3 en Zaragoza.

Los divorcios consensuados se incrementan un 16,6% --292 en Zaragoza, 73 en Huesca y 42 en Teruel-- y los no consensuados se redujeron en un 14,8% --117 en Zaragoza, 36 en Huesca y 20 en Teruel--.

MODIFICACIÓN DE MEDIDAS

Estos datos elaborados por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, y hechos públicos este miércoles, 24 de junio,, ponen de relieve que, entre enero y marzo, 279 aragoneses solicitaron en los juzgados modificación de medidas.

Las solicitadas con consenso de ambas partes crecieron un 8% --en 2025 se contabilizaron 87 y este año el número ha sido de 94-- y descendieron un 17% los casos en los que la modificación de medidas no fue consensuada, pasando de las 223 registradas en 2025 a 185 en el primer trimestre de 2026.

Desglosando los datos por provincias se observa que en Zaragoza se presentaron 186 demandas de modificación de medidas en tres meses --107 no consensuadas entre progenitores y 79 consensuadas--, en Huesca 35 --19 no consensuadas y 16 consensuadas-- y 13 en Teruel --11 no consensuadas y 2 consensuadas--.

En lo referente a demandas por guardia, custodia o alimentos de hijos no matrimoniales menores de edad o de hijos no matrimoniales con discapacidad se advierte también una bajada en el número de solicitudes presentadas.

En este tipo de demandas las consensuadas experimentan un descenso del 5,7% y las no consensuadas del 0,7%. En Zaragoza se presentaron 185 --100 no consensuadas y 85 consensuadas--, en Huesca 57 --34 no consensuadas y 23 consensuadas-- y 15 en Teruel --8 no consensuadas y 7 consensuadas--.