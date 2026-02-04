El Seprona rescata 101 animales en Zaragoza, víctimas de maltrato y abandono

1048625.1.260.149.20260204122903 Perros abandonados. - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investigó durante el año pasado a diez personas por abandono y maltrato animal en la provincia de Zaragoza, en diversas actuaciones que culminaron con el decomiso de 101 animales de compañía y la tramitación de 54 infracciones administrativas.

En el marco de la Operación Coscola II, que anualmente desarrolla el Seprona de la Comandancia de Zaragoza, se realizaron un total de 12 actuaciones en cumplimiento de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, en las que se intervinieron perros, gatos y otros ejemplares abandonados o en condiciones incompatibles con su bienestar, ha informado la Benemérita.

Los 101 animales decomisados fueron trasladados a Centros de Protección Animal de la provincia, donde han recibido la atención veterinaria y los cuidados necesarios, garantizándose en todo momento su bienestar. De ellos, más de 40 ya han sido entregados en adopción, y el resto se encuentran a la espera de ser acogidos por familias responsables.

Estas actuaciones han sido posibles gracias a la estrecha colaboración entre la Guardia Civil, los ayuntamientos y los centros de protección animal, cuya labor resulta esencial para la recuperación y reintegración de los animales decomisados.

El Instituto Armado ha recordado que el abandono y el maltrato de animales de compañía son "conductas irresponsables y constitutivas de delito, además de suponer un grave riesgo para la vida y el bienestar de los animales".

Por ello, ha insistido en que, ante la imposibilidad de continuar haciéndose cargo de un animal, existen alternativas legales y responsables, para poder darlos en adopción.

Asimismo, ha animado a la ciudadanía a comunicar cualquier hecho relacionado con el abandono o maltrato animal del que tengan conocimiento, a través del 062, contribuyendo de esta forma a la protección de los animales