Serrano asegura que los robos de ornamentos en 488 nichos del cementerio de Zaragoza "no siguen un patrón específico"

Anima a presentar una denuncia a los familiares afectados por la vandalización de los enterramientos

ZARAGOZA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha informado sobre los robos de piezas ornamentales en 488 nichos del cementerio de Torrero de que "no hay un patrón específico de qué piezas concretas se han sustraído, hay un poco de todo, y también los daños no obedecen a un patrón del todo específico".

Víctor Serrano ha destacado que este asunto "se trata con la máxima sensibilidad" por parte de los operarios del camposanto y en primer lugar se ha hecho un "exhaustivo" informe, detallando e inventariando todos los nichos y todos los bienes que se han dañado.

"Hemos querido que se inventarían, hemos querido poner la máxima información disponible a las familias y propietarios de los nichos para que puedan formular denuncia", ha indicado para recordar que el propio Ayuntamiento de Zaragoza se ha personado para formular la correspondiente denuncia.

El recuento definitivo de los nichos afectados es de 488, se ha inventariado y se va a circular toda la información a las familias para que luego puedan facilitar esos datos en la denuncia correspondiente.

"Yo quiero --ha instado-- hacer un llamamiento, entiendo que la mayor parte de las familias va a denunciar, pero a nosotros como Ayuntamiento de Zaragoza y como responsables del equipamiento quiero hacer también un llamamiento a que por favor todos denuncien". "Sabemos --ha apostillado-- que el tiempo de todos nosotros es valioso, pero creo que es importante que denuncien porque evidentemente una vez que se coja a los autores, que estoy convencido de que eso va a ocurrir, evidentemente cuantas más denuncias se hayan cursado, muchísimo mejor", ha concluido

MEJORA DE LA SEGURIDAD

Asimismo, se está colaborando con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para intentar, "cuanto antes, esclarecer los hechos y sobre todo poder coger al autor o autores de estos hechos".

Por otra parte, ha procedido a reforzar "muy especialmente la seguridad" en el cementerio de Torrero, del que ha señalado que es un equipamiento que, por su extensión y por sus características, los refuerzos de la seguridad ante estos hechos "son más que exigibles, porque es cierto que no es sencillo".

Se trata, ha incidido, del equipamiento más extenso que hay en la ciudad, y ha reconocido que "de noche es un lugar en el que es fácil poder esconderse". "Por eso, hemos entendido que era especialmente importante reforzar la seguridad", ha incidido.

Sobre los datos de la investigación, ha comentado que en cuanto tengan más información se dará a conocer y ha recalcado su confianza en que poder trasladar "pronto que se ha cogido al autor o autores de estos hechos".

En rueda de prensa, ha dicho que este acto vandálico "entristecen a todos" al elogiar la "especial sensibilidad y cariño que se ha tenido en el equipo de gobierno por el cementerio de Torrero y sus trabajadores sobre todo a raíz de la pandemia".

Ha tenido unas palabras de elogio a la "implicación de las brigadas del cementerio, de los trabajadores y del personal administrativo por cómo fue un ejemplo el cementerio de Torrero" durante la COVID-10. Por ello, ha manifestado que también se une al pesar que tienen los operarios "como personas responsables y como personas que aman su trabajo".

.