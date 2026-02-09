Serrano califica de "buenos" los resultados del PP en la ciudad de Zaragoza al lograr más votos que en 2023

Urna de votación del 8F. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Zaragoza y consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha calificado de "buenos" los resultados electorales del PP en la ciudad, al lograr más votos que en los comicios de 2023, en concreto 3.965 sufragios más que en las anteriores elecciones a la Cortes de Aragón.

Al analizar las cifras de la ciudad de Zaragoza se desprende que son unos "buenos resultados" para el Partido Popular por ese aumento de votos y porque además, el PP ha ganado en la totalidad de los distritos de la ciudad y en la inmensa mayoría de los barrios rurales.

"Desde ese punto de vista, la lectura que hacemos desde el grupo municipal del PP pero también desde el Gobierno de Natalia Chueca es positiva", ha subrayado en declaraciones a los medios de comunicación.

También ha extraído la conclusión de que "hay que seguir trabajando" y que los ciudadanos "agradecen" sobre todo en la política local, que "su alcaldesa esté atenta a los problemas de los vecinos y trabajando para hacer, cada día, una ciudad mejor, una ciudad que está en transformación, pero una ciudad que sigue avanzando".

Por tanto, ha colegido que es "muy positiva" la lectura de los datos de las elecciones autonómicas en Aragón porque el PP en Zaragoza ciudad ha contado con el respaldo de sus vecinos, "de una manera más mayoritaria el número de votos de lo que obtuvo en el año 2023".

