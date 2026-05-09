Serrano: "Hoy más que nunca, los socialistas defendemos una Europa unida, fuerte, social y valiente"

La eurodiputada socialista Rosa Serrano ha celebrado en Zaragoza el Día de Europa. - FERNANDO CEBOLLA

ZARAGOZA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada socialista Rosa Serrano ha reivindicado este sábado que "una Europa unida, fuerte, social y valiente, más necesaria que nunca". Serrano se ha referido a la necesidad de "una Europa unida para hacer valer y cumplir el derecho internacional frente a quienes promueven guerras o ejercen su poder de forma autoritaria, sin respetar las reglas democráticas de países y uniones de países que tanto tiempo y tanto esfuerzo nos ha costado construir".

Serrano ha hecho estas declaraciones en Zaragoza, donde ha participado en la concentración por el Día de Europa, en un año precisamente en que también se conmemora el 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea. La eurodiputada ha recordado que durante este tiempo "Europa ha sido sinónimo de democracia, modernización y progreso para nuestro país". Ha agregado que "Europa ayudó a consolidar nuestras libertades, a construir infraestructuras, a desarrollar nuestros territorios, a fortalecer el Estado del bienestar y a abrir oportunidades para millones de jóvenes, trabajadores, estudiantes y empresas".

La parlamentaria europea se ha referido al manifiesto socialista: "La Europa que queremos desde el PSOE es la Europa que defiende su modelo social y fortalece un presupuesto europeo ambicioso, capaz de sostener la política de cohesión, la Política Agrícola Común y las inversiones necesarias para afrontar los grandes desafíos de nuestro tiempo".

Precisamente, Serrano ha argumentado la recordado labor del grupo socialista para presentar iniciativas para que el próximo presupuesto 2028-2034 "beneficie al máximo las infraestructuras aragonesas".

También ha defendido una mayor ambición para el nuevo Mecanismo Conectar Europa (CEF) 2028-2034, el principal instrumento de la Unión Europea destinado a financiar infraestructuras estratégicas de transporte y energía. "En Aragón, este mecanismo ya ha demostrado ser una herramienta clave para impulsar proyectos prioritarios para la comunidad autónoma, financiando, entre otros, el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, la línea internacional Pau-Canfranc, o mejoras en plataformas logísticas y terminales clave como PLAZA o Tamarite", ha destacado.

AUMENTO DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA

La eurodiputada aragonesa es la responsable socialista para las negociaciones del CEF en el Parlamento Europeo y presentó recientemente enmiendas para aumentar el presupuesto de 81.000 millones a 106.000 millones de euros.

Su propuesta de elevar los porcentajes de cofinanciación de obras del 50% al 70% para proyectos transfronterizos, con la posibilidad de añadir un 5% adicional cuando estos se desarrollen a través de estructuras de gobernanza conjuntas "es una mejora especialmente relevante para España y en particular para Aragón donde queremos instar a Francia para que ejecute los proyectos cuanto antes al otro lado de la frontera". "Este aumento supondría un beneficio para infraestructuras estratégicas transfronterizas como línea internacional Canfranc-Pau y la Travesía Central del Pirineo", ha argumentado.

Rosa Serrano ha recordado que ya incorporó y blindó una dotación presupuestaria específica para los proyectos transfronterizos de la red global que beneficiaría a tramos como el Pau-Canfranc y la TCP. "Hay que acelerar la ejecución de los corredores, como el Cantábrico-Mediterráneo; pero los proyectos de la red global dan capilaridad a la red y son la piedra angular de la cohesión europea", ha finalizado diciendo.