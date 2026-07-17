Serrano lamenta la degradación institucional del PSOE y que el delegado del Gobierno haga oposición a Chueca

El portavoz el Gobierno de Zaragoza, Víctor Serrano - DANI MARCOS

ZARAGOZA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz el Gobierno de Zaragoza, Víctor Serrano, ha lamentado la "degradación institucional" del PSOE por la actitud de los concejales socialistas al finalizar el Debate del estado de la ciudad y también ha criticado que el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, "haga oposición" a la alcaldesa, Natalia Chueca.

Serrano ha recordado que varios concejales del Partido Socialista durante la última sesión del Debate del estado de la ciudad "ni siquiera soportan escuchar una intervención de cierre de la alcaldesa de la ciudad. Se levantan, protestan, utilizan expresiones insultantes".

En concreto desde la bancada de la izquierda comenzaron a levantarse y hacer ver la hora que marcaba el reloj lo que provocó que la alcaldesa preguntara en tono irónico emulando a Sánchez: "Son las tres y no han comido. Es eso lo que están diciendo". Para Chueca, esa actitud de la oposición que quería irse "es una falta de educación y respeto". Asimismo, lamentó que le dijeran "política barriobajera", una expresión que, a su entender, "les pone en evidencia". "Si se quieren ir yo no he levantado todavía la sesión" les dijo directamente a los concejales socialistas y, en concreto, mencionó a Paco Galán de quien dudó "que se merezca el puesto de concejal dada su actitud".

Asimismo, Serrano ha considerado que el delegado del Gobierno en Aragón debe estar para otras cuestiones, pero "parece que quiere hacerle oposición a la alcaldesa de la ciudad" en referencia a un artículo publicado en El Periódico de Aragón, que "no destaca ni por ser una pieza literaria brillante ni por decir una sola verdad", ha aseverado.

"El sabrá por qué motivos está más preocupado por los incendios del PSOE que por los incendios en Las Cinco Villas porque creo que ayer no era precisamente el día en el que el delegado del Gobierno tenía que dejar sus obligaciones institucionales para escribir un artículo de opinión", ha expresado.

SIN PGE

Mientras el Ayuntamiento de Zaragoza, con presupuestos anuales aprobados por una mayoría democrática "ha ejecutado por primera vez en su historia el 92,46 por ciento", el delegado del Gobierno de España en Aragón "se permite hablar de gestión" cuando el Gobierno al que representa lleva sin aprobar los Presupuestos Generales del Estado desde 2022.

Así, le ha instado a Beltrán que diga cuántas viviendas ha hecho el Gobierno de España en Aragón, cuándo va a terminar la A23 y si "va a ser el bolsillo de los aragoneses y de los españoles los que sufraguen los 108 millones de desfase presupuestario que llevan en Sabiñánigo, en la variante A23"-

También le ha preguntado si la gestión de los alcaldes de Sabiñánigo, Jaca, Sallent de Gállego, que se han manifestado ante la "vergonzosa actuación" del Ministerio de Transporte, "le parece también que es censurable como la de Chueca".

A su parecer, es "incomprensible" que se utilicen las instituciones, como la Delegación del Gobierno para "hacer política de confrontación municipal" lo que revela que al PSOE "le preocupa" Chueca.

Estas críticas a la alcaldesa, según Serrano radican que el PSOE solo ostenta la Delegación del gobierno, que es "importantísima porque coordina toda la seguridad y que los servicios de emergencia desempeñen un papel fundamental" y la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), que tiene 100 millones de euros de remanente y que "en lugar de dedicar su tiempo a los aragoneses y a los zaragozanos, se lo dedican a confrontar políticamente", ha lamentado.

"Mientras el Gobierno de España ha renunciado a 83.000 millones de euros de fondos europeos y Sánchez ha destinado 2.389 millones de euros de fondos europeos a otro cometido en lugar de dirigirlos a modernizar la economía y hacer de España un sector más productivo y más preparado, tenemos que recibir lecciones de que quienes han iniciado una deriva institucional muy peligrosa para la debida institucionalidad democrática en España y para el debido respeto institucional que se debe tener desde la responsabilidad que cada uno tenga", ha expuesto Serrano.