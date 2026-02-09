Serrano (PP) elogia la "honestidad" de Julio Calvo (Vox) y su "defensa" de los derechos de los vecinos

El portavoz del Gobierno de Zaragoza y consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Zaragoza y consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha elogiado la "honestidad" y "defensa" de los derechos de los vecinos del hasta ahora portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, quien este lunes ha anunciado que deja no solo el cargo sino que renuncia a su acta de concejal al decidir que deja la política y se jubila.

Serrano ha recordado que al portavoz de Vox lo conoce desde seis años y medio, desde el mandato de 2019, y, más allá de las discrepancias políticas y de los distintos puntos de vista que cada uno haya defendido y de que el gobierno del Partido Popular "ideológicamente no tiene mucho que ver con el grupo municipal de Vox", Julio Calvo "ha sido siempre una persona leal al compromiso con la ciudadanía".

Ha comentado que Julio Calvo "ha posibilitado" la acción primero del Gobierno de Zaragoza, en el anterior mandato con el alcalde, Jorge Azcón, y este con la alcaldesa, Natalia Chueca. "Ha sido un magnífico concejal del Ayuntamiento de Zaragoza", ha subrayado.

En el lado personal, ha expresado que se va un "compañero, una persona de palabra, honesta" y ha asegurado que lo "echarán mucho de menos" al argumentar que la política municipal, "si algo tiene es que eso de que el roce hace el cariño es cierto" y como "hay muchos roces, por tanto, a veces se fomenta el cariño".

En el ámbito político, ha incidido en la idea de que Calvo "ha antepuesto solucionar los problemas de los zaragozanos a cualquier otra cuestión de partido".

Y en ese aspecto, "ha consistido el punto de encuentro que siempre ha tenido con el Gobierno de Zaragoza" al esgrimir que el PP "también antepone la defensa de los derechos de los vecinos y la solución a sus problemas por encima de cualquier otra consideración".

EXPECTACIÓN

Ha comentado que ese punto de encuentro ha primado siempre hasta que el pasado mes de diciembre con la negociación del presupuesto 2ya pactado" de 2026 "ese punto de encuentro se rompió", ha lamentado.

"Yo no sé --ha reconocido-- si la salida del portavoz del grupo municipal de Vox políticamente tiene o no que ver con esa cuestión, pero sí que creo que hoy en Vox hay que hacer una reflexión sobre la trayectoria de este portavoz que ha posibilitado la acción de gobierno".

Al respecto, ha añadido que esta postura de Calvo ha permitido que, si se ven objetivamente los resultados tanto de Vox como del Partido Popular en la ciudad de Zaragoza, la conclusión a la que se podrá llegar es a que "los ciudadanos han agradecido que nos pongamos de acuerdo para llegar a acuerdos".

Ha confía en que quien ostente la nueva responsabilidad de la portavocía del grupo municipal de Vox, "tenga, al igual que lo ha tenido Julio Calvo, ese punto de mira", que pasa por "beneficiar a los vecinos, trabajar ellos y solucionar sus problemas para que la ciudad siga en continua transformación y mejora".

En declaraciones a los medios de comunicación Serrano ha dicho que el PP está "con pena en lo personal y expectantes desde el Gobierno municipal" por la postura que adopte Vox.

Ha contado que ha hablado esta mañana con Julio Calvo al conocer su decisión de abandonar la política y le ha trasladado su "pena" y también la "enhorabuena en lo personal" porque la actividad municipal es "intensa" y seguro que a partir de ahora va a poder disfrutar de una vida más tranquila, ha concluido.