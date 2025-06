Serrano responde al PSOE que el desbloqueo de los suelos de Aceralia es un "éxito del Gobierno de Chueca"

ZARAGOZA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Zaragoza y consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, ha recordado al concejal del grupo municipal del PSOE, Horacio Royo, que el "desbloqueo" de los suelos de la antigua Aceralia es un "éxito del equipo de Gobierno de la alcaldesa Natalia Chueca".

Ha recordado que al llegar al Gobierno de la ciudad "no había ni un triste boceto de borrador, ni una sola reunión previa, no había nada de nada y el galimatías jurídico era monumental", pero después de casi dos años de "mucho trabajo" se ha logrado un acuerdo entre los propietarios "tras 22 años de parálisis y proyectos fallidos".

Serrano se ha mostrado crítico con las declaraciones "del mismo PSOE que no supo, ni fue capaz de dar una respuesta a los vecinos ante el abandono y degradación de esos terrenos durante dos décadas".

No obstante, lo "más preocupante y sarcástico" por parte del concejal socialista, ha aseverado Serrano, es que "no sepa o no quiera mencionar que entre los propietarios del suelo está la SAREB, que es una sociedad de propiedad estatal".

Por ello, Serrano ha animado a Royo a que "hable con su compañera de filas y jefa, Pilar Alegría, que es, además, portavoz del Gobierno de Sánchez, en cuyas manos está la SAREB, para que deje de centrarse en la salvaguarda de sus intereses partidistas y empiece a centrarse en los aragoneses, por ejemplo, con el impulso necesario a este proyecto de urbanización para se den los pasos definitivos hacia su transformación".