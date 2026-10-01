Un servicio de bus facilita el acceso al Centro de Visitantes del Galacho de Juslibol

El transporte conecta la calle María Zambrano, entre la plaza de Los Joteros y el centro comercial, con el Centro de Visitantes del espacio natural. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha un servicio provisional de transporte colectivo para facilitar el acceso de grupos y visitantes al Galacho de Juslibol, conectando la ciudad con el Centro de Visitantes de este espacio natural situado a las puertas de Zaragoza.

El servicio realiza el recorrido entre la calle María Zambrano, en el tramo situado entre la plaza de Los Joteros y el centro comercial, y el Centro de Visitantes del Galacho. De este modo, los visitantes pueden evitar el recorrido a pie entre el barrio de Juslibol y las instalaciones de atención e información del espacio natural.

El acceso al Galacho se realiza de manera general desde Juslibol. A unos 500 metros de la salida del barrio existe una barrera que impide el paso de vehículos particulares a motor. Desde ese punto hasta el Centro de Visitantes hay una distancia de 1.500 metros, que puede recorrerse a pie, en bicicleta o mediante el servicio de transporte colectivo habilitado.

El servicio tiene un precio de 3,50 euros por persona, ida y vuelta. Existe una tarifa reducida de 2,50 euros para personas jubiladas, niñas y niños de entre 5 y 12 años y grupos de un mínimo de 10 personas. Los menores de 5 años pueden utilizarlo gratuitamente.

Durante los meses de otoño, hasta el 30 de noviembre, el transporte colectivo funciona los sábados, domingos y días festivos, con salidas desde la calle María Zambrano a las 11:00, 12:00 y 13:00 horas por la mañana, y a las 16:00, 17:00 y 18:00 horas por la tarde.

Las salidas de regreso desde el Centro de Visitantes están previstas a las 11.30, 12.30 y 13.30 horas por la mañana, y a las 16.30, 17.30 y 18.30 horas por la tarde. Asimismo, durante los días laborables, el servicio está disponible para grupos que lo soliciten, lo que permite facilitar especialmente el acceso de los colectivos que participan en las actividades educativas y de conocimiento del Galacho.

El acceso al Galacho también puede realizarse mediante transporte público urbano. La línea 43 llega hasta el barrio de Juslibol, mientras que la línea 1 del tranvía dispone de parada en Juslibol, en la avenida Majas de Goya. Quienes opten por acudir en vehículo particular únicamente pueden hacerlo hasta la barrera de acceso, donde existe escaso espacio para aparcar.

OBRAS DE MEJORA EN EL CENTRO DE VISITANTES

Actualmente, el Centro de Visitantes permanece cerrado debido a obras de renovación, por lo que se ha habilitado un punto informativo exterior. El horario habitual del equipamiento entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre es de 10.30 a 13.30 horas de lunes a viernes y de 10.30 a 18.30 horas los sábados, domingos y festivos.

El Ayuntamiento continúa estudiando alternativas para dar continuidad al servicio de transporte hasta el Galacho tras la situación producida con el tradicional tren. Estas alternativas se plantean para el próximo año, mientras que el servicio provisional permite mantener durante este periodo una opción de transporte colectivo para facilitar el acceso al espacio natural.

El Galacho de Juslibol recibe anualmente alrededor de 80.000 visitantes. El Ayuntamiento recuerda la importancia de compatibilizar el disfrute ciudadano con la conservación de este espacio protegido, respetando los senderos y la señalización, evitando abandonar residuos y manteniendo las normas establecidas para proteger sus valores naturales.