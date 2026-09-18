El servicio de tranvía de Zaragoza se verá afectado puntualmente el lunes por mantenimiento de vía en Valdespartera

Archivo - Vagón del tranvía, estacionado en una de sus paradas, en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio de tranvía de Zaragoza se verá afectado, de forma puntual, este lunes, 21 de septiembre, por obras de mantenimiento de vía a la altura de la parada Los Olvidados, en Valdespartera. Se requerirá la interrupción parcial de la línea entre Romareda y Mago de Oz en el tramo horario de 19.30 horas hasta el fin de servicio. El resto de la línea funcionará con total normalidad.

Está previsto que estos sean los últimos tranvías que realicen el recorrido completo en ambos sentidos, desde Avenida de la Academia, salida desde esa parada a las 19.09 horas; y desde Mago de Oz, con salida desde esa parada a las 19.33 horas.

Los siguientes tranvías ya no circularán entre Romareda y Mago de Oz, si bien se ha programado un servicio alternativo de autobuses que cubrirán ese tramo con la misma frecuencia que el tranvía en día laborable. La intervención en vía tiene un tiempo previsto de ejecución de 4 horas, pero requiere de otras 4 horas aproximadamente de fraguado, lo que hace necesario que no circulen tranvías.

Por ese motivo, así como para minimizar la afección a los usuarios, se ha optado por realizar los trabajos a última hora de la tarde. Si no se produce ningún contratiempo, la circulación de tranvías del martes 22 de septiembre será completamente normal desde la hora habitual de inicio, a las 05.00 horas.

CARRERA DE BOMBEROS Y REFUERZO POR EL PARTIDO REAL ZARAGOZA-CARTAGENA

El día anterior, domingo 20 de septiembre, el servicio también se verá modificado con motivo de la carrera popular de Bomberos, que en esta edición cambia su recorrido debido a las obras en la calle Pedro Cerbuna.

El nuevo recorrido va a suponer que el servicio de tranvía entre las paradas de Gran Vía y Romareda quede interrumpido puntualmente entre las 09.15 y las 09.55 horas, aproximadamente. Este horario puede variar dependiendo del paso de corredores.

Asimismo, está previsto un refuerzo especial coincidiendo con la prueba y, desde el inicio de servicio y hasta las 11.00 horas aproximadamente, cuatro de los tranvías que habitualmente son simples serán dobles.

El mismo día 20, está previsto además un refuerzo de fútbol coincidiendo con el partido que se disputa, en el Ibercaja Estadio a partir de las 20.30 horas, entre el Real Zaragoza y el Cartagena.

Para facilitar el desplazamiento de los aficionados, antes del partido dos de los tranvías que habitualmente son simples serán dobles, a lo que se suma la inclusión de cuatro tranvías dobles extra. Al finalizar el partido también estarán en servicio cuatro tranvías dobles más de lo previsto en el servicio ordinario de los domingos.

Estas alteraciones de servicio se informarán tanto de forma estática, con cartelería en todas las paradas, como dinámica, en las pantallas digitales a lo largo de la línea. Asimismo, los usuarios pueden consultar la información de servicio a tiempo real en la página 'tranviasdezaragoza.es'.