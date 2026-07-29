Los servicios de extinción de incendios controlan los incendios de Ejulve y La Cerollera (Teruel)

ZARAGOZA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha informado de que los incendios forestales que han afectado a los municipios turolenses de Ejulve y La Cerollera están controlados.

El incendio de Ejulve quedó estabilizado el pasado 26 de julio, afectando a una superficie de 3.000 hectáreas y obligando a desalojar de forma preventiva a los 175 habitantes de Cuevas de Cañart, Ladruñán, Dos Torres de Mercader y los barrios pedáneos de El Higueral y La Algecira.

En cuanto al incendio en La Cerollera, comenzó el pasado 23 de julio, ha arrasado 82 hectáreas y ha quedado estabilizado el pasado sábado.