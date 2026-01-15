Siete de los diez desalojados del edificio de San Pablo de Zaragoza por riesgo de colapso se acogen a la ayuda municipal

Archivo - Calle de San Pablo, en el Casco Histórico de Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Siete de los diez desalojados este miércoles de forma preventiva del edificio de la calle San Pablo 98 por riesgo de colapso se han acogido a la ayuda municipal que les ha brindado el Ayuntamiento de Zaragoza para se realojados.

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha aportado este dato después de que este edificio se tuviera que desalojar ante el riesgo de colapso de la estructura de la escalera, después de que un vecino alertara de un daño visible y los técnicos municipales comprobaran la gravedad de la incidencia.

Ante esta situación se activaron los protocolos municipales de emergencia para ofrecer alternativa habitacional a los residentes, todos mayores de edad, que los Servicios Sociales Municipales han registrado en el inmueble.

Se trata de un edificio de planta baja y otras cuatro plantas alzadas, con una vivienda por altura, y cuyos residentes están en diferentes situaciones de alquiler.

La voz de alarma la han dado esta jornada los trabajadores de Servicios Sociales Municipales, quienes, avisados por un residente, han observado la degradación estructural y han solicitado al Servicio de Inspección Urbanística un análisis en profundidad.

Tras girar dicha inspección, se ha concluido la existencia de la rotura de la caja de las escaleras y el riesgo de colapso de la misma.

ALOJAMIENTO ALTERNATIVO

Al tiempo que se decretó el desalojo preventivo temporal se traslado el requerimiento a la propiedad del inmueble para que acometa, en primer lugar, el apuntalamiento provisional y después la posterior ejecución de las obras de reparación, manteniéndose el desalojo hasta que no se acredite la seguridad del interior del inmueble. Asimismo, se instaló una puerta 'antiokupas' provisional para evitar el ingreso en el inmueble desalojado.

ANTICIPARSE

"Desde el Consistorio de la ciudad intentamos anticiparnos a los problemas, e intentamos poner el acento en aquellas políticas que tienen que ver con necesidades de nuestros vecinos", ha indicado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Serrano ha reconocido que estas situaciones no solo se producen en Zaragoza, sino en todas las ciudades y "hay una preocupación".

El parque edificatorio en España tuvo un avance significativo en la primera década posterior a la Guerra Civil, lo que supone que hay mucho parque edificatorio de los años 1950 en adelante, ha comentado para añadir que conlleva que hay muchas ciudades del carácter de Zaragoza que "tienen edificios muy antiguos y por lo tanto hay que atender a esa realidad" y esta es una pata más de la atención a esa realidad.

Tras señalar que el Ayuntamiento de Zaragoza dedica muchos esfuerzos a intentar que su parque edificatorio esté lo mejor posible ha informado de que la línea 1 de las ayudas a la rehabilitación tiene que ver directamente con la mejora de la seguridad en la edificación. "La línea 1, el apartado B2, expresamente lo que valora, lo que puntúa, lo que subvenciona tiene que ver con eso", ha resumido.

Por ello, ha indicado que cada vez que se invierte en rehabilitación de vivienda se mejora no solamente hogares particulares, sino el propio estado edificatorio, que "evita los colapsos a futuro".

Por otro lado, ha lamentado que hay edificaciones absolutamente abandonadas desde un punto de vista tanto económico como desde un punto de vista de las obligaciones y responsabilidades.

"Ahí es donde podemos poner el acento para que eso no ocurra porque tiene un tratamiento aparte y en eso también se está trabajando, pero primero, tiene que haber políticas de rehabilitación", ha precisado.

Al respecto, ha destacado que en el presupuesto del 2026 hay 8 millones de euros en ayudas a la rehabilitación, que es una cifra absolutamente r en la historia del Ayuntamiento, mientras que en 2025 se otorgaron ayudas a la rehabilitación por 6 millones de euros.

"Ahí es donde nosotros como Administración tenemos la obligación de actuar pero luego es muy importante concienciar a los propietarios, que son los obligados legales, a mantener esas condiciones, a que cumplan con los requisitos", ha concluido.