El Sindicato Ferroviario alerta de las "graves deficiencias" de las infraestructuras en Aragón

ZARAGOZA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Ferroviario ha alertado este domingo de "las graves deficiencias" de las infraestructursa a su paso por Aragón, señalando que "afectan a la seguridad".

En una nota de prensa, han llamado la atención sobre la línea Zaragoza-Caspe-Tarragona, que "presenta una situación crítica, contando con más de 20 limitaciones temporales de velocidad por el mal estado que presenta la infraestructura".

A esto se suman las "graves filtraciones de agua", lo que ha sido denunciado "una y otra vez" por el personal de conducción de las empresas que operan la línea.

Otras líneas como la Zaragoza-Lérida "también presentan serias deficiencias que afectan a la seguridad de la circulación y provocan temor en el colectivo de conducción y el personal de a bordo"

Han llamado la atención sobre las condiciones de las bases de mantenimiento de Renfe Ingeniería y Mantenimiento, "con deficiencias graves en algunas instalaciones, falta de material, de herramientas y presonal", así como "la privatización y externalización de servicios, que antes realizaban Renfe y Adif".

El Sindicato Ferroviario ha destacado también "las intenciones de vender parte de la empresa Renfe Mercancías" y que en los servicios donde no hay interventores por falta de personal esta tarea recae en los conductores.

La central sindical ha exigido que se garantice que las líneas están "en condiciones de seguridad para presentar servicio", también la seguridad de las plantillas y de los usuarios. El sindicato ha pedodo que se reúna la Comisión de Conflictos como paso previo a la convocatoria de movilizaciones.