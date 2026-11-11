Sindicato de Inquilinas de Zaragoza: "Hemos demostrado que la clase trabajadora está harta del negocio de la vivienda"

1133020.1.260.149.20261111190733 Cabecera de la manifestación promovida por el Sindicato de Inquilinas este 11N en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, Paula Ríos, ha destacado que la huelga general de este 11 de noviembre ha demostrado que "la clase trabajadora está harta del negocio de la vivienda y de ser cada vez más pobre, mientras empresarios y rentistas cada vez se hacen más ricos a nuestra costa".

Así lo ha expresado Ríos este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación antes de la manifestación que ha salido a las 18.00 horas desde el entorno del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. El final de la movilización será en la rotonda de la avenida Pirineos.

Esta manifestación ha sido convocada por el Sindicato de Inquilinas, CGT, CNT y OSTA y se desarrolla bajo el lema 'Contra el rentismo, la patronal y todos sus gobiernos'.

"En la jornada de huelga de hoy hemos demostrado que la clase trabajadora está harta del negocio de la vivienda y de ser cada vez más pobre mientras empresarios y rentistas cada vez se hacen más ricos a nuestra costa", ha afirmado Paula Ríos.

"Hemos conseguido parar los camiones de FCC, los autobuses de Avanza, hemos cortado la entrada a Plaza, la carretera de Castellón, la avenida de Cataluña, ha habido un elevado seguimiento en empresas como Stellantis, BSH y CAF", ha comentado la portavoz del Sindicato de Inquilinas, para indicar que estos hechos demuestran que "no podemos más, que estamos señalando a los culpables, a los empresarios, a los rentistas y a sus gobiernos, y que se ha acabado pedir las cosas por favor".

Asimismo, la portavoz del Sindicato de Inquilinas ha recordado que, "históricamente, todas las conquistas reales de la clase trabajadora se han logrado mediante la organización y mediante la lucha, nadie nos ha regalado nada y la única manera es seguir en este camino".

Ha defendido que el "problema de la vivienda sí que tiene solución", pero "ninguno de los partidos defiende nuestros intereses". En este sentido, ha abogado por "expropiar a los especuladores, acabar con los usos especulativos de la vivienda para que deje de ser una mercancía y organizarla según las necesidades de la clase trabajadora".

Mientras "avanzamos hacia este objetivo, hay que bajar los precios de la vivienda, acabar con todos los desahucios y garantizar contratos de alquiler indefinidos", igualmente, "hay que subir los salarios, reducir la jornada laboral y acabar con la represión a todas las personas que están luchando por defender el derecho a la vivienda y los intereses de la clase trabajadora", ha planteado Ríos.

DECRETOS DE VIVIENDA

Por otro lado, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza se ha referido a los decretos leyes de vivienda, que afrontarán este jueves, 12 de noviembre, su votación definitiva en la Diputación Permanente del Congreso.

"Son migajas, son parches temporales que para nada tocan la raíz del problema, para nada atacan el hecho de que la vivienda sea una mercancía y que, además, siguen ofreciendo bonificaciones a rentistas que además de que se nos están llevando buena parte del salario y nos están echando de nuestras casas, tienen beneficios fiscales", ha expuesto Ríos.

Ha aludido a la situación como "intolerable" y ha señalado "tanto a quienes lo han promovido por estas grandes insuficiencias como a todos los partidos que también se han opuesto a ellos, que ni siquiera esto les parece medianamente aceptable".

Para la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, la huelga general de este 11 de noviembre "tiene que ser simplemente un paso adelante" y no ha de verse como "un hito de llegada, sino que es un hito de continuación de una lucha que ya estaba y que tiene que seguir".

"Hay que seguir fortaleciendo la organización en cada centro de estudios, en cada centro de trabajo, en todos los barrios, en sindicalismo de vivienda y todas las organizaciones de la clase trabajadora", ha reivindicado, porque "ninguno de los partidos políticos actualmente nos representa y la única manera de conquistar mejoras es organizándonos y luchando por ellas".