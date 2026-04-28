Los sindicatos alertan de que casi el 50% de los accidentes laborales se deben a motivos de la organización del trabajo

La técnica de prevención de UGT Aragón, María José Salvo,y el secretario de Salud Laboral de CCOO en Aragón, Luis Clarimón - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 49,32 por ciento, prácticamente el 50 por ciento, de los accidentes labores se producen por motivos de la organización del trabajo, que es una responsabilidad "única y exclusiva" de la empresa y otra de las causas principales es la gestión de la prevención de los riesgos laborales.

Estos datos los ha dado a conocer la técnica de prevención de UGT Aragón, María José Salvo, en un receso de la jornada celebrada con motivo de la conmemoración este martes, 28 de abril, del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y que han organizado los sindicatos CCOO y UGT en Zaragoza.

Salvo ha explicado que históricamente y "por desgracia también" parece que la prevención es burocracia para las empresas porque tienen que hacer una evaluación, "no importa cómo", hay que tener los papeles en regla y las evaluaciones son casi automáticas. "No hay una evaluación que realmente recoja e identifique todos los riesgos", ha subrayado.

Otra causa que ha citado como causa de la siniestralidad son las máquinas, por lo que las condiciones individuales en un accidente son la "causa menor", pero en líneas generales "las organización del trabajo, la gestión de la prevención, las máquinas y las condiciones de trabajo" son los principales factores de los accidentes laborales.

"Por lo tanto, ya vale de culpabilizar a los trabajadores y trabajadoras con frases como que estaba despistado, no tenía formación o no sabía lo que hacía. Ya está bien", ha enfatizado Salvo.

EMPRESAS DE MENOS DE 50 TRABAJADORES

Esas causas, ha asegurado, están analizadas en los informes de investigación del ISLA --Instituto Salud Laboral-- del Gobierno de Aragón, especializado en prevención de riesgos laborales "no los sindicatos", ha diferenciado.

Otro dato que ha aportado es que un alto porcentaje de los accidentes que ocurren en Aragón son en empresas de menos de 50 trabajadores cuando la Ley de prevención "deja claro que obligatoriamente" se puede constituir un comité de seguridad en empresas de más de 50 trabajadores.

Si ocurren accidentes en empresas de menos de 50 trabajadores significa que "no tienen representación, que no hay un comité de seguridad, que tiene que haber en las empresas para consensuar, analizar y proponer medidas". Al respecto, Salvo ha señalado que casi el 50% de los accidentes que ocurren es en empresas de menos de 50 trabajadores.

En Aragón, en estos tres primeros meses de 2026, se han declarado 4.774 accidentes, de los que 12 han sido mortales por "ir a trabajar" y son datos que se analizan en estas jornadas en las que participan delegados de prevención.

INCAPACIDAD

Por otro lado, en esta jornada se aborda también la incapacidad temporal, que está aumentando tanto los procesos cortos como los procesos largos.

Los procesos cortos de menos de 15 días aumentan alrededor de un 32%, pero los procesos largos han crecido en 2025 un 92% y atañen fundamentalmente a trastornos musculoesqueléticos y problemas de salud mental, entre ellos los distintos tipos de ansiedad.

Sobre la salud mental ha recordado que hace unos días UGT en el ámbito confederal presentó un informe que analizaba la incapacidad temporal y los efectos en la salud y que "viene a decir que hay una relación importante entre los procesos largos que hay con las listas de espera".

Ha puesto el ejemplo de que cuando hay una baja con un proceso largo de un trastorno musculoesquelético en el año 2024 la lista de espera en la especialidad de traumatología era 169 días para acceder a un especialista en traumatología, pero en la especialidad de neurocirugía son 396 días, que supera el año.

Eso significa que los procesos se alargan, además la población está envejecida y los ritmos de trabajo, el estrés, el ir a trabajar "sea como sea", aunque se esté a la espera de la cita con el especialista "está aumentado este problema", a lo que se suma que los incluso los trabajadores vuelven al puesto de trabajo sin una recuperación total, ha descrito.

Salvo ha pedido más inversión en el Sistema Nacional de Salud, más contrataciones y que las bajas por enfermedad relacionadas con el trabajo --como la de un transportista-- sea "por contingencias profesionales y la asuma la mutua, no el sistema público".

De esa forma las listas de espera bajarían, al igual que las bajas de larga duración y estarían en el apartado de contingencias profesionales por lo que el escenario cambiaría y esa es una de las propuestas que lanzan los sindicatos, ha manifestado Salvo.

OTRO 50%

El otro 50 por ciento de los siniestros, ha comentado Salvo, se debe a los ritmos de trabajo y el no cubrir las bajas por enfermedad lo que supone que las tareas recaen sobre otros compañeros y contribuye a aumentar los problemas de salud.

Ha puesto de ejemplo una cadena de producción en la que se exige hacer un mayor número de piezas o ante una baja de un operario por contingencias comunes no se sustituye y los compañeros asumen su tarea. "Todo eso influye negativamente la salud de los trabajadores", ha resumido.

Al respecto, el secretario de Salud Laboral de CCOO en Aragón, Luis Clarimón, ha citado algunos sectores más afectados que coinciden en el tiempo con el proceso de regularización de inmigrantes como el de los cuidados sociosanitarios, que es fundamentalmente femenino y "muy precario".

Se dan situaciones de que dos personas hacen el trabajo de cinco en algunas residencias, que tienen que ir a trabajar con medicación para la ansiedad y los problemas musculoesqueléticos dando lugar a una serie de "enfermedades profesionales no reconocidas" porque "la gente acaba acudiendo al puesto de trabajo en unas condiciones en las que no debería ir" y a su entender "eso tiene que ver mucho con la organización del trabajo, con que el trabajo de cinco se haga entre dos", ha criticado.

Clarimón ha indicado que en esa jornada se debate también se las enfermedades profesionales, las enfermedades comunes y de cómo se afrontan porque la Constitución "reconoce el derecho de las personas trabajadoras a recuperar su salud y, una vez recuperada la salud, volver al trabajo que tenían".

ABSENTISMO Y BAJAS

Por ello, ha considerado que "no se puede poner en cuestión el derecho de las personas a enfermar y a recuperar su salud, que es lo que se está haciendo por una parte de la patronal sustentado en numerosos informes de mutuas y de consultoras". "Se está criminalizando a la gente que enferma, como si la gente se pudiese coger la baja porque le gusta o le apetece. La baja es un acto médico administrativo que lo da un facultativo del sistema público", ha aclarado.

Ha añadido que cuando una persona está de baja y esa incapacidad la declara un médico, ese pare dice que hay una "situación de incapacidad temporal hasta que se recupere la salud". Así, ha pedido "no caer en la trampa" de denominar absentismo al estar de baja o al cumplir un deber de conciliación o llevar a cabo un derecho. "No hay que caer en ese relato, sino que hay que defender la salud, la recuperación de la salud y la defensa de la salud de los trabajadores".

El responsable de CCOO ha comentado que cuando se habla de que hay mucha incapacidad y muchas bajas y que baja la productividad de las empresas, lo que dicen las estadísticas es que la productividad de las empresas, los beneficios empresariales y los "millones" de horas extras hechas sin cobrar "no dejan de crecer".

Según Clarimón esas ideas "casan muy mal con la idea de criminalizar a los trabajadores como absentistas". "O una cosa u otra, no se puede soplar y sorber a la vez. Y los datos son muy contundentes", ha zanjado.

Tambiém ha querido recordar a las personas que han sufrido accidentes laborales y ha exigido las medidas necesarias para que la siniestralidad se reduzca y la mortalidad se quede en cero.