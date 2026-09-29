Los sindicatos CCOO y UGT se concentran por el nuevo accidente laboral mortal que eleva a 28 los fallecidos en Aragón

Los sindicatos CCOO y UGT se concentran por el nuevo accidente laboral mortal que eleva los fallecidos a 28 en Aragón. - CCOO

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT se han concentrado este miércoles, 29 de septiembre, ante el Monumento a la Constitución de Zaragoza, por la nueva tragedia laboral mortal registrada en Aragón, que eleva a 28 el número de trabajadores fallecidos en accidente laboral en lo que va de año.

El último accidente se produjo este pasado domingo en las instalaciones de FCC Medio Ambiente, situadas en la carretera de Castellón, en el punto limpio, donde un trabajador de 62 años, conductor de la contrata municipal de limpieza y recogida de residuos de Zaragoza, murió mientras realizaba maniobras de carga y descarga de contenedores al ser arrollado por su propio camión.

Es por ello que CCOO y UGT han trasladado su solidaridad a la familia, compañeros y allegados del trabajador y han reclamado que se esclarezcan las circunstancias del accidente y se adopten las medidas preventivas necesarias para evitar que vuelva a producirse.

El secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha señalado que se trata de un tipo de accidente que requiere una investigación específica, ya que desde agosto de 2025 se han producido tres accidentes mortales por arrollamiento con el propio vehículo de trabajo.

Las organizaciones sindicales han insistido en que las empresas deben garantizar unas condiciones de trabajo seguras y adoptar todas las medidas de prevención necesarias.

Clarimón ha precisado que la repetición de este tipo de accidentes exige actuar sobre sus causas: "Cuando un accidente en estas circunstancias se repite, pensamos que requiere un tipo de investigación específica".

En este sentido, ha reclamado que la Inspección de Trabajo y el ISSLA investiguen las circunstancias de estos siniestros y determinen las medidas preventivas necesarias, incluyendo, si fuera preciso, trasladar las conclusiones a los fabricantes de vehículos industriales para reforzar sus sistemas de seguridad.

Por último, el responsable de Salud Laboral de CCOO Aragón ha recordado que "nadie debería morir en el trabajo" y ha advertido de que "cuando vamos a trabajar vamos para ganarnos la vida, no para perderla allí".