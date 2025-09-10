Los sindicatos exigen que se debata la reducción de jornada laboral y advierten de movilizaciones si se bloquea - CCOO ARAGON

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT Aragón se han concentrado frente a la sede de CEOE en Zaragoza, Huesca y Teruel para reclamar a PP, Junts y VOX que no voten en contra de la reducción de la jornada laboral, que se debate este miércoles en el Congreso de los Diputados. Una medida "histórica" que beneficiaría a más 300.000 trabajadores en Aragón y a 12 millones en toda España.

El secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, ha participado esta tarde en dicha concentración celebrada frente a la sede de la CEOE en Zaragoza, en la avenida César Augusto, 20, coincidiendo con la votación de dicho proyecto de ley y ha advertido de que, si finalmente el proyecto es rechazado sin permitir su debate, "se estaría cometiendo un fraude democrático, porque se niega la posibilidad de discutir y mejorar una norma negociada con el Gobierno".

En este sentido, ha recordado que "hoy no se decide si la reducción de jornada es buena o mala, sino si se permite o no debatirla".

El líder sindical ha defendido que detrás de la reducción de jornada "hay razones históricas del sindicalismo, pero también de mejora de la vida laboral, de la salud de los trabajadores, de la siniestralidad y de la actividad económica, al generar empleo y consumo vinculado al tiempo libre".

Sobre la elección del lugar de la concentración, Pina ha explicado que se ha realizado ante la patronal porque "la CEOE bloqueó durante un año la negociación y ahora presiona a los partidos políticos para tumbar el proyecto". Ha añadido que el diálogo social "debe ser una apuesta siempre, cuando se gana y cuando se pierde", y ha reclamado a la CEOE que "se comprometa con el diálogo social igual que lo hacen los sindicatos".

MOVILIZACIONES SI DECAE

El secretario general de CCOO Aragón ha subrayado que la reforma hubiera beneficiado "a más de 300.000 trabajadores en Aragón y a unos 12 millones en toda España", por lo que considera que su rechazo sin debate "aumenta la desafección hacia la política".

"Le pedimos al Gobierno que vuelva a presentar la ley y que no se trocee, porque la reducción de jornada, el control horario, las horas extras y la desconexión digital forman parte de un todo que debe debatirse", ha afirmado.

Finalmente, Pina ha anunciado que CCOO iniciará un proceso de movilización continua: "Si alguien piensa que vamos a olvidar este tema en los dos años de legislatura que quedan, se equivoca. A quienes hoy voten contra el debate de la reducción de jornada se lo vamos a hacer pagar en la movilización social. El 80 por ciento de la ciudadanía apoya esta medida y no vamos a dejarla caer".