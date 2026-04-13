Los sindicatos piden al Gobierno en funciones medidas contra los accidentes laborales y previenen a la construcción

Concentración de UGT y CCOO Aragón este lunes en el Monumento a la COnsitución de Zaragoza para condenar el nuevo accidente mortal en el trabajo ocurrido en Aragón. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT Aragón reclaman al Gobierno de Aragón en funciones que tome medidas y disponga recursos "en serio" para atajar la siniestralidad laboral en la Comunidad, que ya suma nueve fallecidos en el trabajo tras el accidente del pasado viernes que le costó la vida a un hombre de 42 años en San Mateo de Gállego (Zaragoza) por el derrumbe de una zanja que no contaba con la entibación necesaria.

Precisamente al "punto negro" del sector de la construcción, que concentra la mayoría de sus accidentes, a sus trabajadores y a las pequeñas subcontratas, ha ido dirigido un mensaje del responsable de salud laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, en el que ha reclamado prevención "para no jugarse la vida en el trabajo":

"No se puede entrar en una zanja sin entibar porque puede haber un resultado como el que tenemos, de muerte. No se puede subir a un tejado a arreglarlo sin una línea de vida. No se puede mover una carga sin asegurar. Es la manera con la que podemos volver a casa a comer y no morir en el trabajo", ha instado porque, ha recalcado, "las empresas tienen la obligación de evitar los daños y los trabajadores podemos denunciar esa situación. La ley nos ampara, no tenemos por qué jugarnos la vida en el trabajo", ha reclamado.

Unas declaraciones que ha realizado durante la concentración llevada a cabo este lunes por CCOO y UGT Aragón en el Monumento a la Constitución de Zaragoza para expresar su repulsa por esta nueva muerte en el trabajo, la novena en los cuatro primeros meses del año en Aragón --cifra similar a la de 2025-- y 104 ya en el conjunto del país, en este caso seis más que hace un año.

Una estadística "inasumible e insufrible", según ha calificado el responsable de salud laboral de UGT Aragón, José de las Morenas, que ha vuelto a exigir la actualización de la ley de prevención, "aunque con el cumplimiento de la actual sería suficiente para evitar este tipo de situaciones", ha apuntado.

OTRO ACCIDENTE QUE CONSIDERAN "ERA EVITABLE"

En el último siniestro, ha relatado De las Morenas, un trabajador de 42 años pereció en un accidente tras quedar atrapado en un derrumbe de una zanja de cuatro metros de profundidad. Un suceso que ha atribuido a la falta de medidas de entibación.

"Pedimos más medios en la acción preventiva y una mayor coordinación de las actividades empresariales en el marco de la subcontratación", ha solicitado para hacer frente al "punto negro" de la subcontratación y la construcción.

Para ello, ha instado al Ejecutivo autonómico a adoptar medidas: "Aunque esté en funciones, que empiece a tomar en serio medidas sobre la intervención y la actuación y los recursos que pone a disposición, tanto de la inspección como de las empresas, para coordinar esta situación".

De las Morenas considera "esencial y "clave" la coordinación de actividades para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores porque, ha remarcado, "esta muerte, como otras, era evitable".

Tras la lectura de un manifiesto, representantes de CCOO y UGT Aragón han guardado un minuto de silencio detrás de la pancarta 'Ni una muerte más por accidente laboral' con la esperanza de no tener que volver a concentrarse por este motivo.