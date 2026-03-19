Los sindicatos reclaman mayor inversión al futuro Gobierno de Aragón en materia de prevención de riesgos laborales

Concentración este jueves 19 de marzo en Zaragoza llevada a cabo por representantes de CCOO y UGT Aragón por el último accidente mortal en el trabajo registrado en Aragón que eleva la cifra de fallecidos a siete en el presente año 2026.- EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los sindicatos CCOO y UGT Aragón se han concentrado este jueves en el Monumento a la Constitución de Zaragoza por la última víctima mortal en accidente laboral registrada en Aragón en el presente año, un operario autónomo que el pasado martes 17 quedó atrapado por una plataforma elevadora en Calatorao (Zaragoza). Una nueva pérdida ante la que las organizaciones sindicales han exigido al futuro gobierno aragonés mayor inversión en materia de prevención de riesgos laborales y que los agentes territoriales supervisen la labor en las pequeñas empresas.

Los concentrados han exhibido carteles con la cifra de los siete fallecidos en accidentes de trabajo en los tres primeros meses del año en la Comunidad. Una cantidad que tiene en cuenta tres fallecimientos a causa de patologías no traumáticas relacionadas con ictus e infartos registrados en los datos del Instituto de Seguridad y Salud laboral (ISSLA).

"Es un problema de primera magnitud y en estos momentos tenemos que poner pie en pared y hacer un llamamiento también a la futura configuración del Gobierno de la región para que priorice, para que eleve el grado de inversión y que potencie la prevención de riesgos laborales en nuestra Comunidad autónoma para que esto no vuelva a ocurrir", ha exigido el secretario de Salud Laboral de UGT Aragón, José de las Morenas.

Una demanda secundada por el secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, quien ha recordado cómo el gobierno del PP comenzó en 2023, "justo en el momento en el que había un mayor índice y un mayor número de accidentes mortales en el trabajo en Aragón" y cómo firmó un acuerdo con los agentes sociales para atajar el problema. "Estábamos en ese camino, a veces funciona, a veces no, pero sería interesante ver en las negociaciones si esto aparece en algún punto o no, y reclamarles que lo consideren un asunto importante en la formación del nuevo gobierno de Aragón".

La víctima del último siniestro laboral era un operario autónomo de la construcción que trabajaba en la reforma de una casa y que, a expensas de lo que determine finalmente la investigación abierta, quedó atrapado por una plataforma elevadora que volcó. De las Morenas ha apuntado que pudo producirse un fallo en una maquinaria que ha calificado de "antigua y, evidentemente peligrosa".

En esa misma idea ha insistido Clarimón, quien ha añadido que "cuando llegaron los bomberos de la dotación de La Almunia tuvieron problemas incluso para desconectar la máquina para que dejara de presionar sobre el cuerpo de la persona accidentada".

Autónomo empleado en el sector de la construcción. Un patrón que vuelve a repetirse en la casuística de los siniestros mortales en el trabajo. En Aragón, según ha recordado el secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, los accidentes mortales crecieron en la construcción un 80% entre 2024 y 2025, con una incidencia en este sector de 53 trabajadores accidentados por cada millar de afiliados a la Seguridad Social, la mayor de todos los sectores: "Vuelve ser el escenario de un accidente que podía haberse evitado con las medidas preventivas adecuadas", ha lamentado.

En ese sentido, el portavoz de UGT Aragón ha advertido: "No es que queramos criminalizar al sector ni a las pymes, es que los datos nos dicen y nos dan la pista de dónde se producen los accidentes, que son empresas pequeñas, muy pequeñas, que adolecen de representación sindical y de la figura de los delegados y delegadas de prevención, y donde además muchas veces los autónomos están exentos del marco del cumplimiento de la ley de prevención, lo que supone un problema añadido. Hay que concienciar, hay que informar, pero al final de todo esto hay responsabilidades", ha sostenido.

CÓMO LLEGAR A CONCIENCIAR A LOS AUTÓNOMOS

El papel de esos agentes territoriales, según ha explicado José de las Morenas, consistiría en realizar labores de asesoramiento y control en las pequeñas y medianas empresas, además de la necesaria investigación de los accidentes que se produzcan.

Por su parte, Clarimón ha llamado la atención sobre el hecho de que a su juicio la formación convencional en materia de prevención de riesgos laborales "no funciona con los autónomos", que aunque tengan un empleado a su cargo no pueden acudir a una formación porque tienen que ganarse la vida", por lo que ha reclamado que se adopten medidas para que ellos también cumplan con la normativa.

En ese sentido ha mencionado la formación online y ha esbozado la idea de que sean los gestores los que, mediante un acuerdo con el Gobierno de Aragón, asuman esa responsabilidad. "Son a quienes los autónomos visitan o llaman cada semana, que les lleva las nóminas, el IVA. Entonces igual había que buscar también esa vía para que los gestores asumieran esa responsabilidad y que, igual que asesoran en materia fiscal o laboral, lo hicieran en materia de prevención, al menos las obligaciones que tiene que cumplir la empresa. Es complicado, pero es donde vemos que se nos mata la gente", ha subrayado.

A cuenta de los tres fallecimientos no traumáticos, De las Morenas también ha aludido a la necesidad de poner el foco en riesgos psicosociales como el estrés y la ansiedad, las nuevas formas del trabajo y la conectividad 24/7. Por ello, ha instado a los grupos políticos en el Congreso a que consideren la futura ley de prevención, ahora mismo en proceso de enmiendas, como "un elemento político de primera magnitud", ha reclamado.