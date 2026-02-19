El sistema suelo-raíz, alterado por la saturación de agua, obliga a cerrar el pinar del parque Miguel Servet de Huesca

Los bomberos de Huesca retiran el pino caído en el parque Miguel Servet. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA.

HUESCA 19 Feb. (EUROPA Press) -

El sistema suelo-raíz en el parque Miguel Servet de Huesca se encuentra alterado a causa de la saturación de agua en el terreno, lo que ha llevado a cerrar el pinar de esta zona verde del centro de la ciudad como medida preventiva, que se mantendrá hasta que no finalicen las circunstancias que han provocado los vuelcos de arbolado.

Un análisis técnico redactado desde el Área de Medioambiente dek Ayuntamiento de Huesca constata la existencia de circunstancias climatológicas excepcionales, caracterizadas por la saturación de agua en el suelo y la elevada frecuencia de vientos fuertes sucedidos en las últimas semanas.

El documento señala que son las coníferas, las especies que tienen hoja en esta época del año, las que han llegado al límite de su sujeción. Las copas mojadas pueden llegar a duplicar su peso, suponiendo en algunos casos toneladas y, además, al estar llenas de hoja, ofrecen mayor resistencia al viento.

El concejal del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca, José Miguel Veintemilla, ha indicado que "no se pueden controlar los vientos, ni el agua caída que las copas han almcenada y el arbolado tiene un peso mucho mayor y cuando sopla el aire o el terreno esté más blando y no absorba toda el agua se corre el riesgo de caída de los árboles, como ya ha pasado".

En este contexto, se han perdido 54 ejemplares en la ciudad de Huesca en estos primeros meses de 2026, de los que 46 han llegado a volcar y 8 se han detectado antes de que sucediera el vuelco. De los árboles que han volcado, dos lo han hecho en el Parque Miguel Servet; y de los apeos controlados, dos corresponden también a este parque.

Vientemilla se ha referido a la sustitución de ejemplares para comentar que "lo que hay que hacer es ir poco a poco sustituyendo arbolado, plantando árboles de mucho menor porte que se adapten al terreno y a la ciudad" y "en el Cerro de San Jorge, habrá que plantearse un plan de gestión porque también son árboles que tienen muchos años y porte y el terreno está muy inclinado", ha descrito.

Por otro lado, y de manera independiente a este cierre parcial, este jueves por la mañana se ha procedido al cierre completo del parque con motivo del aviso amarillo por viento emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora en la ciudad de Huesca.